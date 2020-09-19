بلدية عنك.. رفع أكثر من 1500 م3 أنقاض ومخلفات خلال أسبوع

القطيف - المناطق

رفعت بلدية عنك التابعة لبلدية محافظة القطيف 1544متر مكعب من النفايات والمخلفات الصلبة خلال الأسبوع الماضي.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية والبلديات التابعة لها تبذل كل جهودها وإمكانياتها حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال تسخير طاقاتها البشرية والآلية.

وأشار إلى أن أعمال النظافة في المحافظة تشمل النظافة العامة وتفريغ حاويات النفايات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي، بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأشجار.

من جهته، أوضح رئيس بلدية عنك المهندس خالد بن سعيد آل زعرر أن أعمال النظافة التي قامت بها البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت رفع 1544متر مكعب من النفايات المنزلية والأنقاض مجهولة المصدر والمخلفات الصلبة، بالإضافة الى غسل ومعالجة 408 برميل وحاوية.

ونوه بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات الخاطئة، والتي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم.

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