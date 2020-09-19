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رئيس جامعة الملك خالد يدشن عددًا من الأعمال والمبادرات بفرع تهامة

رئيس جامعة الملك خالد يدشن عددًا من الأعمال والمبادرات بفرع تهامة
http://almnatiq.net/?p=904382
المناطق - عسير

قام معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بزيارة لفرع الجامعة بتهامة يوم أمس الأول الخميس تفقد خلالها عددًا من الكليات والمقرات.

وشملت الزيارة مشروع كلية العلوم والآداب برجال ألمع وكليات المجمع الأكاديمي للطلاب والطالبات بتهامة وإدارة الفرع والعيادات الطبية.

ودشن معالي رئيس الجامعة خلال زيارته عددًا من الأعمال والمبادرات نفذتها الشؤون الفنية بالفرع ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة شملت مشروع تحسين البيئة الأكاديمية داخل الكليات في مرحلته الثانية ومشروع التشجير ومشروع تحسين المداخل والموقع العام.

كما عقد معاليه لقاءً مع عدد من منسوبي ومنسوبات الفرع في المسرح استمع خلاله إلى أهم الإنجازات والاحتياجات والتطلعات.

من جانبه شكر المشرف العام على الفرع الدكتور أحمد عاطف الشهري معالي رئيس الجامعة على زيارته مثمنًا لمعاليه توجيهاته ودعمه الدائم للفرع.

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