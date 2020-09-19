امانة الشرقية: الانتهاء من تنفيذ خطة الاحتفال باليوم الوطني الـ٩٠

الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز ملامح خطتها واستعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ٩٠، وذلك من خلال حزمة من البرامج والتجهيزات.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، بأن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه جميع الوكالات والإدارات والبلديات بالاستعداد لتنفيذ خطة الاحتفال باليوم الوطني الـ٩٠ ، والتي تأتي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لإنهاء كافة الاستعدادات لهذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعا، حيث قامت الأمانة بوضع خطة متكاملة، تتضمن التجهيزات والاستعدادات، من خلال قيام الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بوكالة التعمير والمشاريع، بأعمال الزينة الخاصة باليوم الوطني، والتي تضمنت تركيب 5500 علم المملكة بالمقاس الكبير على أعمدة الإنارة، كذلك تركيب أعلام بالمقاس الكبير أيضا على أكثر من 100 سارية بالتقاطعات الواقعة على طريق الملك فهد ودوار سيهات.

هذا بالإضافة الى تركيب 2674 بنر على أعمدة الإنارة، منها 500 بنر بوجهين، و تركيب ٨ بنرات مع طباعة هوية اليوم الوطني الـ 90 بمقاسات كبيرة، لافتا الى أنه تم تركيب 190 من الأشكال الجمالية المضيئة، وتركيب إنارة وتزيين وتلوين ٨ مباني بإضاءة LED city color، وأجهزة الإضاءة المتحركة، وعرض تصاميم اليوم الوطني، وعروض الفيديو ماب الخارجي لموقعين على ستاند خشبي.

وكذلك تركيب التصاميم الخاصة باليوم الوطني في إعلانات الطرق بعدد من الأحجام، بـ120 لوحة بالطرق والميادين بحاضرة الدمام، والتي نفذتها وكالة الاستثمارات بالأمانة.

وكشف الصفيان أنه سيتم توزيع 5300 هدية في اليوم الوطني والتي تتضمن عبارات حب الوطن وكلمات الانتماء للوطن، مشيرا الى أنه من ضمن الاستعدادات إنارة وتزيين وتلوين المباني بإضاءة LED city color، إضافة لأجهزة الإضاءة المتحركة وعروض شعار اليوم الوطني والتي سيتم أيضا عرض صور لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وشعار المملكة بحيث تشمل، مبنى أمانة المنطقة الشرقية، ومبنى وكالة التعمير والمشاريع، ومبنى بلدية شرق الدمام، كذلك مبنى بلدية وسط الدمام، ومبنى بلدية غرب الدمام، ومبنى بلدية الخبر، بالإضافة الى مبنى بلدية الظهران، وكذلك مباني البلديات في محافظات المنطقة.

وقال أنه تم القيام بأعمال الزينة الجمالية في عدد من الشوارع الرئيسية في حاضرة الدمام والتي تشمل: طريق الملك عبد العزيز بالدمام، وطريق الملك سعود بن عبد العزيز بالدمام، وطريق الملك فهد بن عبد العزيز بالدمام، كذلك طريق الملك عبدالله بن عبد العزيز بالدمام، وطريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام، وطريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، وشارع الخليج العربي بالدمام، فيما تم تنفيذ أعمال الزينة في عدد من الشوارع الرئيسية في محافظة الخبر والتي تتضمن: طريق الملك عبد العزيز، وطريق الملك فيصل بن عبد العزيز، وطريق الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق الملك خالد بن عبد العزيز/ العزيزية، وطريق الملك عبدالله بن عبد العزيز، وطريق الملك سلمان بن عبد العزيز، كذلك طريق الأمير تركي، وطريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وطريق الأمير فيصل بن فهد، هذا بالإضافة الى عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة الظهران مثل: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وطريق الأمير فيصل بن فهد الطريق المحلي لطريق الأمير محمد بن فهد، وممشى الظهران حي الدوحة الشمالية.

ولفت محمد الصفيان الى أن الأمانة قامت بتزيين وإنارة عدد من الدوارات شملت: دوار سيهات – دوار الصدفة – دوار الأشرعة – دوار الصواري، وكذلك تزيين المداخل والواجهات البحرية مثل: تزيين التقاطعات (الواقعة على مداخل مدينة الدمام)، وشملت طريق الأمير محمد بن فهد مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق الجبيل مع طريق الملك فهد، وطريق الخليفة أبو بكر الصديق مع الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق الخليفة عمر بن الخطاب مع الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق الجبيل مع طريق الملك سعود بن عبد العزيز المتجه نحو منطقة غرب الدمام، وطريق الجبيل مع طريق الملك سعود بن عبد العزيز المتجه إلى داخل الدمام.

وأشار الى أن الاستعدادات شملت أيضا تزيين الواجهات البحرية والكورنيش مثل: الواجهة البحرية وكورنيش الدمام، والكورنيش الشمالي بالخبر، والكورنيش الجنوبي بالخبر، حيث شملت الأعمال: إنارة النوافير وإنارة الممرات داخل الواجهات البحرية.

وأضاف الصفيان أن الأمانة قامت بوضع شاشة كبيرة بمقاس ٤*٥ من نوع P3 وذلك بجانب دوار الأشرعة في مدينة الدمام لعرض الأفلام الوثائقية عن المملكة، وكذلك أبرز المنجزات في المنطقة الشرقية، وكذلك عرض الرسائل الخاصة باليوم الوطني، واللوحات التي تتضمن العبارات الوطنية بهذه المناسبة، موضحا أن باقي البلديات الأخرى في جميع المحافظات والمراكز قامت باستعداداتها بهذه المناسبة الغالية من حيث تركيب عقود الزينة والإضاءات الأخرى والأعلام، كما أكملت استعداداتها في المتنزهات والحدائق العامة والميادين لاستقبال الزوار والأهالي.

وزاد بأن أمانة المنطقة الشرقية كثفت من أعمال النظافة وزيادة عدد عمال النظافة والآليات الخاصة بها في الواجهات البحرية والشواطئ، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمنطقة نظرا لتزايد الزوار احتفالا باليوم الوطني.

وتأتي هذه التجهيزات حرصا من أمانة المنطقة الشرقية على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وهذا الحدث الوطني والذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين، مؤكداً على أن الأمانة تحرص بشكل دائم على المشاركة في المناسبات الوطنية من خلال تسخير جميع الإمكانيات التي تخدم المنطقة الشرقية.