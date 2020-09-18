أمير المدينة المنورة يدشن مشروع تأمين الحقائب الالكترونية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة بالمنطقة

ووجه سمو الأمير فيصل بن سلمان بإيصال كافة الأجهزة واللوازم التقنية لكافة المحتاجين خلال 3 أسابيع كحد أقصى، كما وجه سموه بتأمين أجهزة الطلاب من أسر الأيتام المكفولين في جمعية تكافل الخيرية، واستقبال الأجهزة الراجعة من الإدارات الحكومية وإعادة تأهيلها وتوزيعها عبر الجمعيات للأسر المحتاجة وفق الآليات النظامية التي تضمن الاستفادة منها، موجهاً شركات الاتصالات في المنطقة لتفقد الأماكن التي يضعف فيها إرسال شبكة الانترنت وتقويتها ، داعياً كافة المانحين من رجال الأعمال والشركات وشركات الاتصال وكافة الجمعيات للمساهمة في هذا المشروع الخيري.

ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى تأمين ستة الاف جهاز لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة، كما يتضمن صيانة وبرمجة وإصلاح الأجهزة مجاناً ، بالتعاون مع فرع التعليم التقني والتدريب المهني ، وموقع صيانة المستلزمات التعليمية ومنافذ جمعية تكافل لرعاية الأيتام.