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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بالسودان

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بالسودان

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بالسودان

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بالسودان
http://almnatiq.net/?p=904406

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .
وقام فريق المركز يوم أمس بتوزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية بالإضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق المسعودية، والجديد، والثورة بمحلية الكاملين التابعة لولاية الجزيرة.
كما قام بتوزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية بالإضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق قوز بدر ، والمتمه التابعتين لولاية نهر النيل.
ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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