احدث الأخبار

الصحة : تواصل انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من (600 ) حالة ، وتسجيل (1078) حالة تعافي جديدة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بالسودان
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يدشن مشروع تأمين الحقائب الالكترونية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 المملكة .. مشاركة فاعلة وداعمه لجهود الأمم المتحدة
أبرز المواد
 “اثنينية الحوار” تناقش سبل تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش لتجاوز تداعيات جائحة كورونا
أبرز المواد
 تكريم الفائزين في مسابقة البحوث الطلابية بتعليم عسير
منطقة عسير
 امانة الشرقية: الانتهاء من تنفيذ خطة الاحتفال باليوم الوطني الـ٩٠
المنطقة الشرقية
 رئيس جامعة الملك خالد يدشن عددًا من الأعمال والمبادرات بفرع تهامة
منطقة عسير
 بلدية عنك.. رفع أكثر من 1500 م3 أنقاض ومخلفات خلال أسبوع
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يطلق روزنامة الاحتفاء باليوم الوطني
المنطقة الشرقية
 النظام القطري ودعم الحوثيين.. حينما يطعن الخسيس عروبته لتقديم ولاء الطاعة لطهران
أبرز المواد
 السجن 12 عاما لطبيب أسنان أمريكي أجرى عملية على لوح “هوفربورد” !
أبرز المواد
الصحة : تواصل انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من (600 ) حالة ، وتسجيل (1078) حالة تعافي جديدة

الصحة : تواصل انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من (600 ) حالة ، وتسجيل (1078) حالة تعافي جديدة

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بالسودان

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بالسودان

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يدشن مشروع تأمين الحقائب الالكترونية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة بالمنطقة

أمير المدينة المنورة يدشن مشروع تأمين الحقائب الالكترونية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة بالمنطقة

منطقة المدينة المنورة
المملكة .. مشاركة فاعلة وداعمه لجهود الأمم المتحدة

المملكة .. مشاركة فاعلة وداعمه لجهود الأمم المتحدة

أبرز المواد

الصحة : تواصل انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من (600 ) حالة ، وتسجيل (1078) حالة تعافي جديدة

الصحة : تواصل انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من (600 ) حالة ، وتسجيل (1078) حالة تعافي جديدة
http://almnatiq.net/?p=904415
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (551) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 329271) حالة، من بينها (15383) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1166) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1078) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (309430) حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (551)حالة منها 42% إناث، 58% ذكور ، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (4458) حالة، بإضافة (28) حالة وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً”، لافتةً أنه تم إجراء (43032) فحص مخبري جديد .
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بالسودان

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بالسودان
المملكة .. مشاركة فاعلة وداعمه لجهود الأمم المتحدة

المملكة .. مشاركة فاعلة وداعمه لجهود الأمم المتحدة
“اثنينية الحوار” تناقش سبل تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش لتجاوز تداعيات جائحة كورونا

“اثنينية الحوار” تناقش سبل تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش لتجاوز تداعيات جائحة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*