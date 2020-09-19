الوزير الفضلي يتفقد سير العمل بمشروع نقل المياه المحلاة إلى محافظة الخرج ومحطتي سعد 1 وسعد 2

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تفقد معالي المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة وبمعيته الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، صباح اليوم السبت سير العمل في تنفيذ مشروع إيصال المياه المحلاة إلى محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض بالإضافة إلى تفقده لمحطة تنقية المياه سعد 1 وسعد 2 الواقعة شرق العاصمة.

واستهل الفضلي جولته التفقدية بزيارة مشروع الخط الناقل للمياه المحلاة إلى محافظة الخرج بطول 189كيلو متر طولي وبطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، واستمع إلى شرح عن مكونات هذا المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 85% لخدمة أكثر من 250 ألف مستفيد في محافظة الخرج، وبتكلفته مالية بلغت أكثر من 538 مليون ريال، والمتوقع بإذن الله دخوله الخدمة نهاية الربع الأخير من العام القادم 2021م، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة نسب التغطية للعملاء في المحافظة.

واطلع الفضلي على مشاريع جلب المياه من حقول الآبار في موقع حقل آبار سعد 2 الواقع شرق مدينة الرياض وسير العمل في منظومة هذه المشاريع الاستراتيجية والتي يبلغ عددها ستة مشاريع، تم إنجاز مشروعين منها وجاري العمل على استكمال البقية منها والتي تهدف إلى زيادة إمدادات المياه إلى مدينة الرياض بكميات إضافية تقدر بحوالي 360 ألف متر مكعب يومياً، و بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار وسبعمائة وسبعة وأربعون مليون ريال.

واختتم معاليه الجولة التفقدية بزيارة إلى محطة سعد 1 والاطلاع على مرافق المحطة التي تعمل وحداتها على تنقية المياه وضخها بطاقة إنتاجية تبلغ 210 ألف من المياه يوميا إلى العملاء في مدينة الرياض.

وتأتي زيارة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لهذه المشروعات الحيوية التي تم الوقوف عليها اليوم تجسيدًا للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز، وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – واهتمامهما بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في المناطق كافة، و تلبية الطلب المتزايد على المياه نتيجة للتنمية الشاملة التي تعيشها منطقة الرياض في المجالات المختلفة، وتعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة لتحقيق الاستدامة المائية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.