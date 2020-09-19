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أميركا: لا نسعى للتصادم في سوريا لكننا سندافع عن قواتنا

أميركا: لا نسعى للتصادم في سوريا لكننا سندافع عن قواتنا
http://almnatiq.net/?p=904428

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، السبت، أنها لا تسعى للتصادم مع أي دولة في سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، بيل أوربان، في تغريدة على تويتر: “لا تسعى الولايات المتحدة إلى صراع مع أي دولة أخرى في سوريا، ولكنها ستدافع عن قوات التحالف إذا لزم الأمر”.

جاء ذلك، بعدما أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، أمس الجمعة، أنه نشر مدرعات في سوريا للمساعدة في حماية القوات الأميركية.

وأوضح أوربان أن أميركا نشرت رادارا من طراز Sentinel، وزادت وتيرة دوريات المقاتلات الأميركية، ونشرت مركبات برادلي القتالية.

وأشارت القيادة المركزية إلى أنه سبق أن نشر البنتاغون مركبات برادلي بشمال شرق سوريا.

من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو، إن التحالف “يخطط لنشر وحدات مشاة ميكانيكية، بما في ذلك مركبات برادلي القتالية، في سوريا لضمان حماية قوات التحالف والحفاظ على حرية حركتهم حتى يتمكنوا من مواصلة هزيمة عمليات داعش بأمان”.

ونشر صورًا، قائلا إن “مركبات المشاة القتالية أم 2 أي2 برادلي وصلت إلى شمال شرق سوريا”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة مركبات برادلي القتالية في سوريا، ويأتي انتشارها وسط توترات مستمرة بين القوات الأميركية والروسية في المنطقة في أعقاب الاصطدام الأخير بين الطرفين، حيث جُرح 7 جنود أميركيين.

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