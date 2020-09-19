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صحة حفر الباطن تفعل اليوم العالمي لسلامة المرضى في منشآتها الصحية

صحة حفر الباطن تفعل اليوم العالمي لسلامة المرضى في منشآتها الصحية

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صحة حفر الباطن تفعل اليوم العالمي لسلامة المرضى في منشآتها الصحية

صحة حفر الباطن تفعل اليوم العالمي لسلامة المرضى في منشآتها الصحية
http://almnatiq.net/?p=904431
المناطق - حفرالباطن
فعلت صحة حفر الباطن اليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار (سلامة العاملين الصحيين)في منشآتها الصحية وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية سلامة العاملين الصحيين وعلاقتها بسلامة المرضى، ورفع معايير سلامة المرضى، وشملت أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى بالتذكير بالوعي على المستوى العالمي بأهمية سلامة العاملين الصحيين وعلاقتها بسلامة المرضى، وإشراك العديد من الجهات ذات العلاقة، واعتماد استراتيجيات متعددة الوسائط لتحسين سلامة العاملين الصحيين، إضافة إلى تنفيذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب جميع الجهات صاحبة المصلحة؛ للاعتراف بسلامة العاملين الصحيين كأولوية لضمان سلامة المرضى والاستثمار في المجال، وإظهار التقدير الواجب لتفاني العاملين الصحيين وعملهم الدؤوب ،لا سيما في السياق الحالي للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد “COVID-19”

وتحرص صحة حفر الباطن على تفعيل الأيام العالمية لتعزيز الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.

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