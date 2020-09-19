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الهلال بطل شباب المملكة للريشة الطائرة

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الهلال بطل شباب المملكة للريشة الطائرة

الهلال بطل شباب المملكة للريشة الطائرة
http://almnatiq.net/?p=904457
المناطق - واس

توج رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن نادي الهلال بكأس بطولة المملكة للريشة الطائرة لفئة الشباب التي اختتمت اليوم على صالة نادي الشباب بالرياض.
وسيطر لاعبو الهلال على المراكز الأربعة الأولى في البطولة بعد تحقيق لاعب الهلال نواف الغامدي المركز الأول وحل بالمركز الثاني زميله معاذ الغامدي بينما حل بالمركز الثالث عبدالله الغامدي كما جاء بالمركز الثالث “مكرر” لاعب الهلال عبدالله الحارثي.
وأكد رئيس اتحاد الريشة أهمية البطولة كونها تُعد أولى البطولات المنظمة بالتعاون مع الأندية مما يعكس الشعبية التي باتت تتمتع بها اللعبة بالمملكة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على البطولة، مؤكداً حرص الاتحاد على الالتزام بجميع الإجراءات والاحترازات الوقائية المعتمدة من وزارة الرياضة للحفاظ على سلامة كل المشاركين بالبطولة.

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