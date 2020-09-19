احدث الأخبار

الموجة الثالثة من كورونا تضرب إيران.. وتحذيرات من “كارثة”
أبرز المواد
 الهلال بطل شباب المملكة للريشة الطائرة
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي يثمن عالياً دعم المملكة لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي
أبرز المواد
 مدير عام الدفاع المدني يقف ميدانياً على عمليات وخطط الدفاع المدني التي تبذل في إخماد حريق جبل عمد بميسان.
منطقة مكة المكرمة
 العمرو رئيسا للمجلس الاستشاري في التجمع الصحي الأول بالرياض
منطقة الرياض
 بعد مبادرة تركيا للحوار.. مصر: تفتقرون للمصداقية
أبرز المواد
 وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الذي اجازته الدولة
أبرز المواد
 المملكة تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تفعل اليوم العالمي لسلامة المرضى في منشآتها الصحية
المنطقة الشرقية
 أميركا: لا نسعى للتصادم في سوريا لكننا سندافع عن قواتنا
أبرز المواد
 المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات: القبض على مواطنَين قاما بترويج (17500) قرص من مادة الامفيتامين المخدرة
أبرز المواد
 الوزير الفضلي يتفقد سير العمل بمشروع نقل المياه المحلاة إلى محافظة الخرج ومحطتي سعد 1 وسعد 2
منطقة الرياض
الموجة الثالثة من كورونا تضرب إيران.. وتحذيرات من “كارثة”

الموجة الثالثة من كورونا تضرب إيران.. وتحذيرات من “كارثة”

أبرز المواد
الهلال بطل شباب المملكة للريشة الطائرة

الهلال بطل شباب المملكة للريشة الطائرة

أبرز المواد
رئيس البرلمان العربي يثمن عالياً دعم المملكة لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي

رئيس البرلمان العربي يثمن عالياً دعم المملكة لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي

أبرز المواد
مدير عام الدفاع المدني يقف ميدانياً على عمليات وخطط الدفاع المدني التي تبذل في إخماد حريق جبل عمد بميسان.

مدير عام الدفاع المدني يقف ميدانياً على عمليات وخطط الدفاع المدني التي تبذل في إخماد حريق جبل عمد بميسان.

منطقة مكة المكرمة

الموجة الثالثة من كورونا تضرب إيران.. وتحذيرات من “كارثة”

الموجة الثالثة من كورونا تضرب إيران.. وتحذيرات من “كارثة”
http://almnatiq.net/?p=904461

أعلن خبراء أن إيران دخلت “الموجة الثالثة” من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن تصاعدت أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس هذا الشهر، بعد فترة من الانخفاض.

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت 24 ألف شخص، وسط دعوات صدر أبرزها عن الرئيس حسن روحاني لالتزام وضع الكمامات لكبح تزايد أعداد الإصابات مؤخرا.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، في مؤتمرها الصحفي اليومي بأن الإحصاءات الأخيرة “تظهر أن استخدام الكمامات يتراجع، وفي الوقت عينه نشهد زيادة يومية في عدد الإصابات والحالات التي تتطلب النقل إلى المستشفيات”.

ومن جانبه قال داود بيام طبرسي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مشفى مسيح دانشفري، الذي يعتبر من بين أهم مشافي علاج كورونا في العاصمة طهران، إن الموجة الثالثة من الوباء بدأت في إيران منذ نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى احتمال أن تستمر لمدة 4 أشهر.

وحذر طبرسي، من أن عدد الوفيات في إيران قد يرتفع إلى 600 حالة يوميا في حال بقي الوضع على ما هو عليه الآن، مؤكدا على “ضرورة التقيد بالبروتوكولات الصحية للحيلولة دون وقوع الكارثة”.

وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بكوفيد-19 في الشرق الأوسط، وأعلنت تسجيل أولى حالات الوفاة بالوباء في فبراير الماضي.

وشهدت حالات الوفاة والإصابة تزايدا منذ مطلع سبتمبر، بعدما سجلت تراجعا كان الأكبر منذ أسابيع طويلة، لتدخل البلاد بذلك “الموجة الثالثة”، وفقا للخبراء.

وخلال الأسبوعين الماضيين، بقي عدد الإصابات المسجلة يوميا أعلى من 2000.

وأعلن المسؤولون الجمعة تسجيل 3049 إصابة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، وهو رقم غير بعيد عن الرقم القياسي (3574) المسجل في مطلع يونيو.

والسبت، أفادت لاري عن تسجيل 2854 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 419.043.

إلى ذلك، أفادت المسؤولة الإيرانية عن تسجيل 166 وفاة في الفترة الزمنية نفسها، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 24118.

روابط ذات صلة

الهلال بطل شباب المملكة للريشة الطائرة

الهلال بطل شباب المملكة للريشة الطائرة
رئيس البرلمان العربي يثمن عالياً دعم المملكة لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي

رئيس البرلمان العربي يثمن عالياً دعم المملكة لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي
بعد مبادرة تركيا للحوار.. مصر: تفتقرون للمصداقية

بعد مبادرة تركيا للحوار.. مصر: تفتقرون للمصداقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*