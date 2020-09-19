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خبير الأوبئة الأمريكي ” فاوتشي” يكشف عن 3 ممارسات يومية لتقوية جهازك المناعي

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خبير الأوبئة الأمريكي ” فاوتشي” يكشف عن 3 ممارسات يومية لتقوية جهازك المناعي

خبير الأوبئة الأمريكي ” فاوتشي” يكشف عن 3 ممارسات يومية لتقوية جهازك المناعي
http://almnatiq.net/?p=904470
المناطق - الرياض

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، عن 3 طرق يومية لتقوية الجهاز المناعي، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال فاوتشي إنه بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د، فإن تناول المكملات الغذائية يمكن أن يقلل من التعرض للعدوى، لكنه شدد على أن المكملات ليست وصفة سحرية لمحاربة كورونا، مثل ارتداء قناع الوجه والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وذكر فاوتشي 3 عادات يومية بسيطة، قد تفيد بتقوية الجهاز المناعي، ، وفقا لموقع “سي إن بي سي”.

النوم

نصيحة فاوتشي الأولى هي: “احصل على قدر معقول من النوم”.

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون 6 ساعات في الليلة، أو أقل، معرضون للإصابة بالزكام 4 مرات أكثر من أولئك الذين ينامون 7 ساعات في الليلة.

السبب إنك عندما تنام، ينتج جسمك بروتينات مسؤولة عن مكافحة العدوى وتقليل الالتهاب، ولكن إذا بخلت في النوم، فسيجد جسمك صعوبة في درء العدوى.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على مدى استجابة جسمك للقاح كورونا.

الأكل

النصيحة الثانية هي، الأكل الجيد، حيث قال فاوتشي: “احرص على الالتزام بنظام غذائي جيد”.

هناك أدلة على أن تناول نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة من الفيتامينات والمعادن يمكن أن يساعد خلايا المناعة لديك على العمل بشكل صحيح.

على الجانب الآخر ، يمكن أن يؤثر تناول نظام غذائي من الأطعمة عالية المعالجة، مثل السكريات والموالح المعلبة، سلبا على نظام المناعة الصحي.

الضغوطات

كشفت دراسة استقصائية من يوليو أن 55 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة، قالوا إنهم تعرضوا لضغط أكبر مما كان عليه في يناير قبل الوباء.

وقال فاوتشي: “حاول تجنب أو تخفيف التوتر الشديد، والذي نعلم أنه يمكن أن يؤثر في بعض الأحيان على جهاز المناعة”.

وتقلل هرمونات التوتر من قدرة الجسم على مقاومة العدوى، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وثبت أن الإجهاد طويل الأمد (الإجهاد الذي يستمر لبضعة أيام إلى بضع سنوات) “يدمر جهاز المناعة”، وفقا لجمعية علم النفس الأمريكية.

ومن بين طرق محاربة التوتر، التمسك بالروتين أثناء الجائحة، وممارسة التمرينات الرياضية، لأنها وسيلة رائعة للاسترخاء عندما تكون ملازما المنزل.

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