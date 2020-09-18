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أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يحتفون باليوم الوطني ال90 في تعليم تبوك

أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يحتفون باليوم الوطني ال90 في تعليم تبوك

منطقة تبوك

أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يحتفون باليوم الوطني ال90 في تعليم تبوك

أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يحتفون باليوم الوطني ال90 في تعليم تبوك
http://almnatiq.net/?p=904479
المناطق- تبوك- فايز السميري:

يحتفي أكثر من 200 ألف طالب وطالبة والكوادر الإدارية والتعليمية من مدارس المنطقة ومكاتب التعليم بمحافظات المنطقة التعليمية والإدارات والأقسام بداية من يوم غد الأحد بمناسبة اليوم الوطني ال90 ولمدة أسبوع بشعار “همة حتى القمة”.
وتحتفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، كما هو الحال في كل عام من منطلق تعزير الانتماء الوطني وترسيخ القيم الدينية و تأكيد البيعة ومشاعر الولاء للمليك الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله .

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار “همة حتى القمة” سينطلق بفعالياته وبرامجه وأنشطته عن بُعد، وذلك عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة وشبكات التواصل المتاحة وسيخصص المعلمون جزء من الحصص الدراسية الافتراضية للحديث عن هذه المناسبة الوطنية مؤكداً بأن البرامج المنفذة خلال هذا الأسبوع تهدف لتأصيل القيم الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقًا من ترسيخ معاني الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

ونوّه “العُمري” بأن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أعدت خطة برامجية متكاملة لهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً ، وسيتم تنفيذها عن بعد في المدارس وفق المنصات المعتمدة ووسائل التواصل الاجتماعي وتتضمن برامج متنوعة من خلال إشراك جميع الطلاب والطالبات بمختلف فئاتهم وأسرهم، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسات المجتمعية والتطوعية، وتتناول الفعاليات جهود المملكة في حفظ الأمن وتضحيات شهداء الواجب، وجهودها في مواجهة جائحة كورونا، ودور المملكة الإنساني حيث شملت مساعداتها كل انحاء العالم في كل الجوانب الإنسانية المعنوية منها والمادية، إلى جانب فعاليات متنوعة عن تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وأنشطة معبرة عن مشاعر الولاء والانتماء.

وأوضح مدير تعليم تبوك بأن التنفيذ سيتم بإشراف ومتابعه من لجان متخصصة لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني الــ”90 “، منوُها بأهمية توثيق جميع الفعاليات المنفذة والرفع بالتقارير الختامية.

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