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الولايات المتحدة.. أكثر من 49.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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الولايات المتحدة.. أكثر من 49.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة.. أكثر من 49.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=904483

أفادت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” اليوم الخميس، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بمقدار 49.5 ألف حالة، فيما توفي 937 شخصا.

ووفقا للجامعة الأمريكية، فقد تم تسجيل 49522 حالة إصابة جديدة و937 حالة وفاة بين المرضى المصابين بمرض مؤكد في الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي، فيما كانت البيانات قد سجلت أمس 44360 إصابة و870حالة وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات من جامعة “جونز هوبكنز”، بلغ إجمال الإصابات بالفيروس في البلاد أكثر من 6.7 مليون شخص و198603 حالات وفاة، وتعافى أكثر من 2.5 مليون شخص.

أما على مستوى العالم، وفقا للجامعة، فقد تم رصد أكثر من 30.5 مليون حالة إصابة وأكثر من 952 ألف حالة وفاة وتعافى أكثر من 20.8 مليون شخص.

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