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شرطة الرياض: القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ

شرطة الرياض: القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ

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شرطة الرياض: القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ

شرطة الرياض: القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ
http://almnatiq.net/?p=904489
المناطق - واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على متهمين اثنين من الجنسية اليمنية (وافدين، أحدهما بهوية زائر منتهية، وآخر مخالف لنظام أمن الحدود، كلاهما في العقد الثالث من العمر)، ثبت تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم، حيث امتهنا سرقة ونشل الحقائب النسائية اليدوية من مرتادات الأسواق المركزية العامة باستخدام دراجة نارية والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب جرائم أخرى بذات النمط والسلوك الإجرامي، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية، كما تم ضبط الدراجة النارية التي استخدماها في ارتكاب جرائمهما، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما، كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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