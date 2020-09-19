نادي سباق الخيل يقيم بالطائف حفل سباقه الرابع عشر على كأس وزارة التعليم بالطائف

أقام نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية في الطائف عصر اليوم ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف حفل سباقه الرابع عشر على جائزة النادي التقديرية وكأس وزارة التعليم، وفقا لما يلي في أشواطه السبعة:

الشوط الأول إنتاج السعودية للخيل المبتدئة لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترا ، والشوط الثاني للخيل المستورد لجميع الدرجات ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترا ،والشوط الثالث على جائزة نادي سباق الخيل التقديرية إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1200 متر وجاءت نتائجه

وفقا لما يلي المركز الأول: (فاتلة) لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونال المركز الثاني (تأبط شرا) لإسطبل البحر الأحمر وحلّ في المركز الثالث (الأصح) لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وحاز المركز الرابع (الشاذروان) لعبدالله عبدالرحمن المخضوب وحقق المركز الخامس (مصقولة الجيد)

لأبناء الشريف هزاع العبدلي , وفي نهاية الشوط سلم جائزة النادي التقديرية المشرف على سباقات الطائف خالد العشري.

والشوط الرابع للأفراس المبتدئة لم تربح فرس إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر ، والشوط الخامس إنتاج السعودية مفتوح الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر ، والشوط السادس على كأس وزارة التعليم لجميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر وجاءت نتائجه كما يلي: المركز الأول (تلألأ) لعبدالرحمن بن سعد النواش ونال المركز الثاني (الغويفات) لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وحاز المركز الثالث (حلو الغرام ) لعبدالله بن علي نصيب الأخضر وحل في المركز الرابع (وشام) لأبناء هيف بن محمد القحطاني وحقق المركز الخامس (طلعة البدر) لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي ، وفي نهاية الشوط سلم رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري كأس وزارة التعليم لمدرب الجواد الفايز، والشوط السابع للخيالة المتمرنين لم تربح إنتاج أربع إلى خمس سنوات ومسافته 2400 متر، وقد اتخذت إدارة النادي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتادة .

