احدث الأخبار

نادي سباق الخيل يقيم بالطائف حفل سباقه الرابع عشر على كأس وزارة التعليم بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 شرطة الرياض: القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ
منطقة الرياض
 شرطة لندن تفرق متظاهرين يحتجون على إجراءات العزل العام
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. أكثر من 49.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يحتفون باليوم الوطني ال90 في تعليم تبوك
منطقة تبوك
 الأمم المتحدة تحيي الذكرى الـ75 لتأسيسها
أبرز المواد
 كابل تعلن عن مقتل نحو 30 عنصرا من “طالبان” بغارات شمال أفغانستان وأنباء عن مصرع 12 مدنيا
أبرز المواد
 خبير الأوبئة الأمريكي ” فاوتشي” يكشف عن 3 ممارسات يومية لتقوية جهازك المناعي
أبرز المواد
 51 ألف مستفيد من خيار البناء الذاتي عبر “سكني” خلال 2020
أبرز المواد
 تهيئة 38 جهة حكومية للخصخصة خلال عامين
أبرز المواد
 الموجة الثالثة من كورونا تضرب إيران.. وتحذيرات من “كارثة”
أبرز المواد
 الهلال بطل شباب المملكة للريشة الطائرة
أبرز المواد
نادي سباق الخيل يقيم بالطائف حفل سباقه الرابع عشر على كأس وزارة التعليم بالطائف

نادي سباق الخيل يقيم بالطائف حفل سباقه الرابع عشر على كأس وزارة التعليم بالطائف

منطقة مكة المكرمة
شرطة الرياض: القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ

شرطة الرياض: القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ

منطقة الرياض
شرطة لندن تفرق متظاهرين يحتجون على إجراءات العزل العام

شرطة لندن تفرق متظاهرين يحتجون على إجراءات العزل العام

أبرز المواد
الولايات المتحدة.. أكثر من 49.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة.. أكثر من 49.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أبرز المواد

نادي سباق الخيل يقيم بالطائف حفل سباقه الرابع عشر على كأس وزارة التعليم بالطائف

نادي سباق الخيل يقيم بالطائف حفل سباقه الرابع عشر على كأس وزارة التعليم بالطائف
http://almnatiq.net/?p=904491

أقام نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية في الطائف عصر اليوم ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف حفل سباقه الرابع عشر على جائزة النادي التقديرية وكأس وزارة التعليم، وفقا لما يلي في أشواطه السبعة:
الشوط الأول إنتاج السعودية للخيل المبتدئة لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترا ، والشوط الثاني للخيل المستورد لجميع الدرجات ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترا ،والشوط الثالث على جائزة نادي سباق الخيل التقديرية إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1200 متر وجاءت نتائجه
وفقا لما يلي المركز الأول: (فاتلة) لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونال المركز الثاني (تأبط شرا) لإسطبل البحر الأحمر وحلّ في المركز الثالث (الأصح) لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وحاز المركز الرابع (الشاذروان) لعبدالله عبدالرحمن المخضوب وحقق المركز الخامس (مصقولة الجيد)
لأبناء الشريف هزاع العبدلي , وفي نهاية الشوط سلم جائزة النادي التقديرية المشرف على سباقات الطائف خالد العشري.
والشوط الرابع للأفراس المبتدئة لم تربح فرس إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر ، والشوط الخامس إنتاج السعودية مفتوح الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر ، والشوط السادس على كأس وزارة التعليم لجميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر وجاءت نتائجه كما يلي: المركز الأول (تلألأ) لعبدالرحمن بن سعد النواش ونال المركز الثاني (الغويفات) لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وحاز المركز الثالث (حلو الغرام ) لعبدالله بن علي نصيب الأخضر وحل في المركز الرابع (وشام) لأبناء هيف بن محمد القحطاني وحقق المركز الخامس (طلعة البدر) لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي ، وفي نهاية الشوط سلم رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري كأس وزارة التعليم لمدرب الجواد الفايز، والشوط السابع للخيالة المتمرنين لم تربح إنتاج أربع إلى خمس سنوات ومسافته 2400 متر، وقد اتخذت إدارة النادي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتادة .

روابط ذات صلة

مدير عام الدفاع المدني يقف ميدانياً على عمليات وخطط الدفاع المدني التي تبذل في إخماد حريق جبل عمد بميسان.

مدير عام الدفاع المدني يقف ميدانياً على عمليات وخطط الدفاع المدني التي تبذل في إخماد حريق جبل عمد بميسان.
فتح بوابات سد “وادي حلي” بمكة اعتبارا من 1 ربيع الأول ولمدة 58 يوم

فتح بوابات سد “وادي حلي” بمكة اعتبارا من 1 ربيع الأول ولمدة 58 يوم
الدفاع المدني يحاصر حريق جبل (عمد) بثقيف

الدفاع المدني يحاصر حريق جبل (عمد) بثقيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*