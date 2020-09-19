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برعاية أمير الشرقية .. “الموارد البشرية تطلق مبادرة “تحيا السعودية” احتفالاً باليوم الوطني

برعاية أمير الشرقية .. “الموارد البشرية تطلق مبادرة “تحيا السعودية” احتفالاً باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=904501
المناطق - فهد المريخي

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تقام مبادرة “تحيا السعودية” التي ينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وتهدف إلى إبراز جهود المملكة في مختلف المجالات، وتعزيز حب الوطن من خلال تغطية الجهود المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتتضمن الفعالية التي تقام على كورنيش الخبر، ضمن احتفالات المنطقة الشرقية باليوم الوطني عدداً من الأركان التي تهدف لعرض منجزات مختلف الجهات بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

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