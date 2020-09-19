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طائرة الهلال تُتوّج بكأس النخبة

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الرياضة

طائرة الهلال تُتوّج بكأس النخبة

طائرة الهلال تُتوّج بكأس النخبة
http://almnatiq.net/?p=904504
المناطق - واس

توج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين وبحضور نائبه ناصر الهاجري والأمين العام عبدالعزيز القرناس وأعضاء اتحاد اللعبة فريق الهلال بكأس بطولة النخبة والميداليات الذهبية بعد فوزه على الاتحاد وعلى الترجي ٣-٢ .
واختتمت البطولة اليوم على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة بمواجهة واحدة استطاع من خلالها الترجي من الفوز على الاتحاد ٣-٢ ليحصل على المركز الثاني والميداليات الفضية فيما نال الاتحاد المركز الثالث والميداليات البرونزية.
وهذا اللقب هو الخامس عشر للهلال ثم الأهلي خمس ألقاب ثم الوحدة بلقب واحد.
وعبر لاعب الهلال نواف البخيت عن سعادته بتحقيق هذه البطولة كونها ختام الموسم وتعويض لخسارة الدوري والكأس ، مقدماً شكره لزملائه على الجهد الكبير الذي قدموه وكذلك الجهازين الفني والإداري.
كما عبر اللاعب موفق المطيري عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب بطولة الكأس، وقال: “أقدم هذه البطولة إلى جميع محبي نادي الهلال الذين يستحقونها وكذلك أبارك للجهازين الفني والإداري على العمل الذي قدموه وكذلك زملائي اللاعبين على المستوى والروح القتالية التي شاهدناها في منافسات هذا الموسم رغم أن الفريق لم يوفق في تحقيق لقب الدوري.

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