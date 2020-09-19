الهلال يطلب تأجيل مباراة شهرخودرو بعد 10 إصابات جديدة بكورونا

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http://almnatiq.net/?p=904510
المناطق - الرياض

أعلن نادي الهلال إصابة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا بالإضافة إلى ثنائي الفريق الأول بافيتمبي غوميز وعلي البليهي.

وكان الهلال أعلن خلال هذا الأسبوع إصابة عدد من اللاعبين وصل عددهم 11 منهم سلمان الفرج ونواف العابد ومحمد البريك ومحمد الواكد وجوفينكو وسالم الدوسري وغيرهم.

وطلب الهلال استبدال حارسيه المصابين بفيروس كورونا باثنين آخرين ليوافق الاتحاد الآسيوي على الطلب ويستدعي الفريق عبدالله البيشي والجبيع.

ويتصدر الهلال مجموعته التي تضم أندية شباب الأهلي الإماراتي وبختاكور الأوزبكي وشهرخودرو الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا وبات بحاجة نقطة واحدة لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

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