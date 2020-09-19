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سي أن أن: إحباط محاولة لتسميم ترامب

سي أن أن: إحباط محاولة لتسميم ترامب
http://almnatiq.net/?p=904513
المناطق - وكالات

اعترضت سلطات إنفاذ القانون بالبيت الأبيض، هذا الأسبوع حزمة تحتوي على مادة الريسين السامة موجهة إلى الرئيس دونالد ترمب. وفق ما أفادت سي أن أن.

ونقلت سي أن أن، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية، يحققان في أمر هذه الحزمة السامة، التي كانت موجهة إلى ترمب، وتحتوي على مادة الريسين السامة.

إلى ذلك، أجريت اختبارات لتأكيد وجود مادة الريسين، بعد فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض، وتم التأكد من وجود المادة السامة.

ومادة الريسين هي مركب شديد السمية، يتم استخراجه من حبوب الخروع، التي تم استخدامها من قبل في عدد من العمليات “الإرهابية”.

ويمكن استخدامه في شكل مسحوق أو حبيبات أو دخان، وفي حال ابتلاعه يسبب الغثيان والقيء ونزيفاً داخلياً في المعدة والأمعاء، ثم يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت بانهيار الدورة الدموية.

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