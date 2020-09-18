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سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية على إحدى القرى الحدودية نتج عنه إصابة 5 مدنيين

سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية على إحدى القرى الحدودية نتج عنه إصابة 5 مدنيين

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سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية على إحدى القرى الحدودية نتج عنه إصابة 5 مدنيين

سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية على إحدى القرى الحدودية نتج عنه إصابة 5 مدنيين
http://almnatiq.net/?p=904521

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر (3) مركبات مدنية، وإصابة (5) مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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