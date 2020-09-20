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“الحصيني” يتوقع انكسار حرارة الأربعينيات وبداية موسم “طالع الزبرة”

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“الحصيني” يتوقع انكسار حرارة الأربعينيات وبداية موسم “طالع الزبرة”

“الحصيني” يتوقع انكسار حرارة الأربعينيات وبداية موسم “طالع الزبرة”
http://almnatiq.net/?p=904539
المناطق - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” المناخية، توقع عبدالعزيز الحصيني، أن يبدأ غدًا الأحد طالع الزبرة، وهو النجم الثالث من سهيل، والنجم الثاني من الخريف، وأيامه 13 يومًا.

وقال “الحصيني” في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “الأحد 1442/2/3هـ بداية طالع الزبرة،النجم الثالث من سهيل،والنجم الثاني من الخريف،وأيامه 13 يومًا”.

وأضاف “في بداية موسم الزبرة تتعامد الشمس على خط الإستواء، وفيه يكون فصل الخريف في النصف الشمالي من الأرض من خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًا وسط النهار”.

وتابع “الحصيني”: “متوقع فيه أن تنكسر الحرارة الأربعينيات نزولًا -بإذن الله- في موسم الزبرة يتساوى الليل والنهار ويُرى فيه نجم سهيل بالبصر يستمر فيه صرام النخيل ويكثر فيه جذاذه”.

وختم الباحث في الطقس، بقوله: أنه في موسم الزبرة “يطيب فيه أكل الرمان ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار تبدأ فيه هجرة القماري والمطر في غالبه غزير إذا ما قدر الله فيه مطر”.

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