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وفاة اللواء “عدنان سلامة” أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني

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وفاة اللواء “عدنان سلامة” أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني

وفاة اللواء “عدنان سلامة” أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=904541
المناطق - الرياض

توفيّ مساء أمس السبت اللواء طبيب متقاعد عدنان سلامة، أول مدير عام للخدمات الطبية بوزارة الحرس الوطني.

ونعت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الفقيد من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني سعادة اللواء طبيب الدكتور عدنان سلامة أول مدير عام للخدمات الطبية بوزارة الحرس الوطني، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

يشار إلى أن الدكتور سلامة أشرف وضع اللبنات الأولى للشؤون الصحية بالحرس الوطني، وتأسيس الخدمات الطبية.

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