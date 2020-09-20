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أعداد مصابي كورونا تُقارب الـ31 مليونًا وأكثر من 961 ألف وفاة

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أعداد مصابي كورونا تُقارب الـ31 مليونًا وأكثر من 961 ألف وفاة

أعداد مصابي كورونا تُقارب الـ31 مليونًا وأكثر من 961 ألف وفاة
http://almnatiq.net/?p=904556

عادت أرقام الإصابات بفيروس كورونا للتزايد من جديد في عدد من الدول، مع اقتراب عدد الحالات عالميًّا من 31 مليونًا؛ في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 961 ألفًا.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 33057 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و739 وفاة على مدار أربع وعشرين ساعة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في أكبر بلد بأمريكا الجنوبية تجاوز 4.5 مليون حالة منذ ظهور الوباء؛ مما يضعها في المركز الثالث في انتشار المرض عالميًّا بعد الولايات المتحدة والهند.

وتحتل البرازيل الترتيب الثاني عالميًّا في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة بأكثر من 136 ألف حالة وفاة وفق “سكاي نيوز عربية”.

وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و455 وفاة؛ مشيرة إلى أن العدد الإجمالي في البلاد وصل إلى 694 ألفًا و121 إصابة و73 ألفًا و258 وفاة.

وقال هوجو لوبيز- جاتل، نائب وزير الصحة: إن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1345 حالة؛ مما يرفع الإجمالي المسجل في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 271 ألفًا و415 إصابة.

وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع عدد الوفيات إلى 9386، بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج؛ مضيفة أنها رصدت أيضًا 21 حالة جديدة خالية من الأعراض؛ وذلك مقابل 24 حالة في اليوم السابق.

ولا تسجل الصين حالات العدوى الخالية من أعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليًا 85 ألفًا و279 حالة؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4634 حالة.

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