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تمويل فوري من بنك التنمية الاجتماعية ومجتمعي بمهرجان بريدة للتمور

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يستهدف الشباب والفتيات والأسر المنتجة

تمويل فوري من بنك التنمية الاجتماعية ومجتمعي بمهرجان بريدة للتمور

تمويل فوري من بنك التنمية الاجتماعية ومجتمعي بمهرجان بريدة للتمور
http://almnatiq.net/?p=904562
المناطق - بريدة

اعتمدت مؤسسة “مجتمعي” والشريك الاستراتيجي والتمويلي بنك التنمية الاجتماعية لمهرجان بريدة للتمور “محفظة تمويلية فورية” طيلة أيام المهرجان لدعم وتمويل الأسرة المنتجة والمشاريع الناشئة والمتناهية الصغر في المهرجان بدون فوائد ، والتي تأتي ضمن حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية والموجهة إلى ذوي الدخل المحدود من المواطنين لمساعدتهم للتغلب على صعوباتهم المالية ، حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة. 

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجتمعي إبراهيم بن سعد الماجد أن هذا التمويل الفوري يأتي من خلال التعاون القائم بين مؤسسة مجتمعي وبنك التنمية الاجتماعية لطرح منافذ تسويقية لشباب وشابات الأعمال والأسر المنتجة عبر توفير 100 جناح مجاني لتسويق منتجاتهم والمساعدة في دخول سوق العمل عبر هذه المنافذ ، وتسليط الضوء على أهم الفرص النوعية والمشاريع الاجتماعية وتقديم الاستشارات والخدمات والدورات المجانية . 

وبين مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة سلطان بن عويض الحربي أن برنامج التمويل الفوري في مهرجان بريدة للتمور يأتي لتحقيق رؤية البنك بأن يكون رائداً في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومُنتج ، وتنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر ورعايتها بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لافتاً إلى أن الشراكة ما بين البنك ومؤسسة مجتمعي تأتي من ناحية ما يقدمه البنك من برامج تمويل بدون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك ، مبيناً أن قيمة التمويل تصل إلى 50 ألف ريال وفقاً للاشتراطات المتبعة ، وأن مثل هذه البرامج تأتي لتحقيق برامج رؤية المملكة 2030 وأهداف البنك الاستراتيجية في تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية. 

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