إعداد خطط الخصخصة في 13 قطاعا خلال 24 شهرا

المناطق - جده

حددت قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، 24 شهرا كحد أقصى لإعداد خطط التخصيص في 13 قطاعا تشمل البيئة والمياه والزراعة والنقل والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية والعمل والتنمية الاجتماعية والإسكان والتعليم والصحة، والبلديات والحج والعمرة والاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والرياضة.

ونصت صيغة القواعد على أنه لا يجوز البدء بدراسة أو طرح أو تنفيذ أي مشروع تخصيص غير وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع وتتولى وزارة المالية تقديم أنواع الدعم المالي والائتماني للمشروع المستهدف بالتخصيص.