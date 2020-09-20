احدث الأخبار

إعداد خطط الخصخصة في 13 قطاعا خلال 24 شهرا
أبرز المواد
 تمويل فوري من بنك التنمية الاجتماعية ومجتمعي بمهرجان بريدة للتمور
أبرز المواد
 عقارات الدولة تعلن الانتهاء من تنظيم وإصدار صك أرض الطريق الدائري الثالث الشرقي بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 6 شروط لتمكين شركات العمرة من الاندماج
أبرز المواد
 أعداد مصابي كورونا تُقارب الـ31 مليونًا وأكثر من 961 ألف وفاة
أبرز المواد
 10 آلاف جنيه إسترليني غرامة منتهكي الحجر الصحي في بريطانيا
أبرز المواد
 الصحة العالمية تجرب الأعشاب لعلاج كورونا
أبرز المواد
 أميركا تفعل آلية الزناد.. وتعيد جميع العقوبات على إيران
أبرز المواد
 تمديد حبس مقيم متهم بغسل الأموال وأعمال منافية للآداب
أبرز المواد
 ابن مساعد يستبعد ” المؤامرة ” بشأن إصابة لاعبي الهلال بكورونا
أبرز المواد
 وفاة اللواء “عدنان سلامة” أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني
أبرز المواد
 “الحصيني” يتوقع انكسار حرارة الأربعينيات وبداية موسم “طالع الزبرة”
أبرز المواد
إعداد خطط الخصخصة في 13 قطاعا خلال 24 شهرا

إعداد خطط الخصخصة في 13 قطاعا خلال 24 شهرا

أبرز المواد
تمويل فوري من بنك التنمية الاجتماعية ومجتمعي بمهرجان بريدة للتمور

تمويل فوري من بنك التنمية الاجتماعية ومجتمعي بمهرجان بريدة للتمور

أبرز المواد
عقارات الدولة تعلن الانتهاء من تنظيم وإصدار صك أرض الطريق الدائري الثالث الشرقي بالمدينة المنورة

عقارات الدولة تعلن الانتهاء من تنظيم وإصدار صك أرض الطريق الدائري الثالث الشرقي بالمدينة المنورة

أبرز المواد
6 شروط لتمكين شركات العمرة من الاندماج

6 شروط لتمكين شركات العمرة من الاندماج

أبرز المواد

إعداد خطط الخصخصة في 13 قطاعا خلال 24 شهرا

إعداد خطط الخصخصة في 13 قطاعا خلال 24 شهرا
http://almnatiq.net/?p=904566
المناطق - جده

حددت قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، 24 شهرا كحد أقصى لإعداد خطط التخصيص في 13 قطاعا تشمل البيئة والمياه والزراعة والنقل والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية والعمل والتنمية الاجتماعية والإسكان والتعليم والصحة، والبلديات والحج والعمرة والاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والرياضة.

ونصت صيغة القواعد على أنه لا يجوز البدء بدراسة أو طرح أو تنفيذ أي مشروع تخصيص غير وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع وتتولى وزارة المالية تقديم أنواع الدعم المالي والائتماني للمشروع المستهدف بالتخصيص.

روابط ذات صلة

تمويل فوري من بنك التنمية الاجتماعية ومجتمعي بمهرجان بريدة للتمور

تمويل فوري من بنك التنمية الاجتماعية ومجتمعي بمهرجان بريدة للتمور
عقارات الدولة تعلن الانتهاء من تنظيم وإصدار صك أرض الطريق الدائري الثالث الشرقي بالمدينة المنورة

عقارات الدولة تعلن الانتهاء من تنظيم وإصدار صك أرض الطريق الدائري الثالث الشرقي بالمدينة المنورة
6 شروط لتمكين شركات العمرة من الاندماج

6 شروط لتمكين شركات العمرة من الاندماج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*