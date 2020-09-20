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مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى ويتجولون في أرجائه
http://almnatiq.net/?p=904586
المناطق - الرياض

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي .
وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، لممارسة طقوس دينية تبدأ من اليوم وحتى الخميس المقبل حسب التقويم العبري، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك بقيادة عدد من حاخامات الجماعات المتطرفة.

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