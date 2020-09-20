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دوري أبطال آسيا: النصر يلاقي السد.. والتعاون يواجه الشارقة غداً

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http://almnatiq.net/?p=904588

يدافع النصر السعودي عن صدارة المجموعة الرابعة أمام السد القطري غداً الاثنين، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في كرة القدم.
وضمن النصر تأهله إلى الدور الثاني بأحرازه عشر نقاط من أربع مباريات، في ظل تألق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، فيما يملك السد 8 نقاط، سباهان أصفهان الإيراني 3 نقاط وأخيراً العين الإماراتي نقطة واحدة، وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت في الرياض في فبراير الماضي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.
ومع أن النصر حسم تأهله رسمياً، إلا أنه يسعى إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع توالياً الذي يضمن له الصدارة دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة أمام العين.
وتمكن المغربي عبدالرزاق حمد الله من تسجيل 9 أهدف خلال 8 مباريات متتالية، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي هولك البالغ تسعة أهداف مع شنغهاي سيبغ الصيني في نسخة 2017.
وفي المجموعة الثالثة، يدور صراع قوي بين برسبوليس الإيراني (7 نقاط)، التعاون السعودي (6)، الدحيل القطري (6) والشارقة الإماراتي على بطاقتي التأهل.
ويتطلع التعاون بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون إلى إيقاف مسلسل الهزائم واستعادة توازنه والخروج بالنقاط الثلاث التي ستكفل له البقاء في المنافسة والتأهل لدور الـ 16.

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