احدث الأخبار

اليمن.. دعوة رسمية تطالب بتمديد قرار حظر الأسلحة على طهران
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تدعو لاجتماع دولي عاجل لمناقشة تداعيات الحملة العسكرية الحوثية على مأرب
أبرز المواد
 دوري أبطال آسيا: النصر يلاقي السد.. والتعاون يواجه الشارقة غداً
أبرز المواد
 مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى ويتجولون في أرجائه
أبرز المواد
 “جائزة الأميرة صيتة” تعتمد جائزة تقديرية سنوية باسم “المسؤولية الاجتماعية للشركات”
أبرز المواد
 لمواجهة كورونا مخترعو جامعة المجمعة يحققون “4” ابتكارات متقدمة صناعية موثقة”
منطقة الرياض
 “السعودية للكهرباء” تنشئ أحدث مرفأ للصيد في الشقيق يستوعب 120 قارباً
أبرز المواد
 إعداد خطط الخصخصة في 13 قطاعا خلال 24 شهرا
أبرز المواد
 تمويل فوري من بنك التنمية الاجتماعية ومجتمعي بمهرجان بريدة للتمور
أبرز المواد
 عقارات الدولة تعلن الانتهاء من تنظيم وإصدار صك أرض الطريق الدائري الثالث الشرقي بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 6 شروط لتمكين شركات العمرة من الاندماج
أبرز المواد
 أعداد مصابي كورونا تُقارب الـ31 مليونًا وأكثر من 961 ألف وفاة
أبرز المواد
اليمن.. دعوة رسمية تطالب بتمديد قرار حظر الأسلحة على طهران

اليمن.. دعوة رسمية تطالب بتمديد قرار حظر الأسلحة على طهران

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تدعو لاجتماع دولي عاجل لمناقشة تداعيات الحملة العسكرية الحوثية على مأرب

الحكومة اليمنية تدعو لاجتماع دولي عاجل لمناقشة تداعيات الحملة العسكرية الحوثية على مأرب

أبرز المواد
دوري أبطال آسيا: النصر يلاقي السد.. والتعاون يواجه الشارقة غداً

دوري أبطال آسيا: النصر يلاقي السد.. والتعاون يواجه الشارقة غداً

أبرز المواد
مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى ويتجولون في أرجائه

مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى ويتجولون في أرجائه

أبرز المواد

اليمن.. دعوة رسمية تطالب بتمديد قرار حظر الأسلحة على طهران

اليمن.. دعوة رسمية تطالب بتمديد قرار حظر الأسلحة على طهران
http://almnatiq.net/?p=904592
المناطق - الرياض

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتمديد قرار حظر الأسلحة على طهران، وتكثيف الضغوط على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين‏‏.
وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني : إن استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة والخبراء والأموال انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
وأكد الوزير اليمني أن إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم الميليشيا بـالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة”.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذه الاعترافات تؤكد استغلال ميليشيا الحوثي لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية تدعو لاجتماع دولي عاجل لمناقشة تداعيات الحملة العسكرية الحوثية على مأرب

الحكومة اليمنية تدعو لاجتماع دولي عاجل لمناقشة تداعيات الحملة العسكرية الحوثية على مأرب
دوري أبطال آسيا: النصر يلاقي السد.. والتعاون يواجه الشارقة غداً

دوري أبطال آسيا: النصر يلاقي السد.. والتعاون يواجه الشارقة غداً
مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى ويتجولون في أرجائه

مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى ويتجولون في أرجائه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*