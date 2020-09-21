اكتشاف تأثير غير متوقع لمرض الإنفلونزا على القلب

المناطق - الرياض

اكتشف مجموعة من العلماء الأخصائيين وجود تأثير لمرض الإنفلونزا (يشمل الكورونا) على زيادة معدل احتمال تضرر القلب لدى المصابين.

واستنتجت دراسة أجراها مركز أمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مضاعفات القلب الخطيرة تعد شائعة مع الإنفلونزا الموسمية.

وحلل العلماء بيانات 80000 مريض تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا على مدى ثماني سنوات، وسجلت الإحصائية اضطرابات خطيرة مفاجئة في عمل القلب (قصور القلب الحاد أو احتشاء عضلة القلب) في 12٪ من المرضى، أي في واحد من كل ثمانية، وفقا لـ”خبر اليوم”.

وأشارت البيانات الطبية إلى أن المشكلة كانت أكثر خطورة مما كان يعتقد في السابق.

وأفاد الدكتور إريك تشاو، أخصائي الأمراض المعدية، وهو مشارك للدراسة، “إن بحثنا يظهر مدى شيوع هذه المشكلة”، في السابق، شارك تشاو في التحقيق في سلاسل الانفلونزا في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم اكتشاف تطور في المضاعفات القلبية في 5٪ من المرضى الذين يدخلون المستشفى مصابين بالإنفلونزا ولم يكن لديهم أمراض قلبية وعائية كامنة.

وتشير الدراسة إلى ضرورة التطعيم المبكر ضد الإنفلونزا الموسمية.

وأشار تشاو إلى أنه ليس مندهشا من ظهور مضاعفات في القلب لدى الأشخاص الأصحاء سابقا والذين أصيبوا بـ “كوفيد-19″، وأكد أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب التهاباً يؤدي إلى تلف أعضاء مختلفة، والقلب ليس استثناءً.