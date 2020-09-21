احدث الأخبار

علماء يفسرون كيف تكونت الكميات الكبيرة من الذهب
أبرز المواد
 عملاقة البحث تحارب التجسس.. حظر رسمي على التطبيقات
أبرز المواد
 حالة نادرة في دولة عربية.. ولادة طفل مذبوح وإليكم السبب حتى لا تتكرر
أبرز المواد
 فريق سعودي دولي يكشف دلائل لهجرات إلى الجزيرة العربية منذ أكثر من 120 ألف سنة في صحراء النفود
أبرز المواد
 بوثائق مزورة.. هكذا أنقذ مسجد باريس الكبير اليهود من هتلر
أبرز المواد
 دراسة: نقص هذا الفيتامين يزيد مخاطر الإصابة بكورونا بنسبة 80 %
أبرز المواد
 شواطئ فيروزية تلف “جزر فرسان”
أبرز المواد
 اكتشاف تأثير غير متوقع لمرض الإنفلونزا على القلب
أبرز المواد
 النساء الحوامل وشرب القهوة.. دراسة طبية تحسمُ الجدل
أبرز المواد
 احذر.. كورونا قد يدخل بيتك “بطريقة لا تخطر على بال”
أبرز المواد
 رغم تداعيات الجائحة .. 73.7 مليار ريال فائض تجارة السعودية الخارجية في النصف الأول
أبرز المواد
 ‏وزارة ⁧‫الموارد البشرية‬⁩ تعلن عن أكثر من (965) وظيفة للعمل عن بعد
أبرز المواد
علماء يفسرون كيف تكونت الكميات الكبيرة من الذهب

علماء يفسرون كيف تكونت الكميات الكبيرة من الذهب

أبرز المواد
عملاقة البحث تحارب التجسس.. حظر رسمي على التطبيقات

عملاقة البحث تحارب التجسس.. حظر رسمي على التطبيقات

أبرز المواد
حالة نادرة في دولة عربية.. ولادة طفل مذبوح وإليكم السبب حتى لا تتكرر

حالة نادرة في دولة عربية.. ولادة طفل مذبوح وإليكم السبب حتى لا تتكرر

أبرز المواد
فريق سعودي دولي يكشف دلائل لهجرات إلى الجزيرة العربية منذ أكثر من 120 ألف سنة في صحراء النفود

فريق سعودي دولي يكشف دلائل لهجرات إلى الجزيرة العربية منذ أكثر من 120 ألف سنة في صحراء النفود

أبرز المواد

علماء يفسرون كيف تكونت الكميات الكبيرة من الذهب

علماء يفسرون كيف تكونت الكميات الكبيرة من الذهب
http://almnatiq.net/?p=904626
المناطق - الرياض

تفاجأ علماء بنتائج دراسة حديثة حول تكون الكميات الكبيرة من الذهب، فلم يكن هناك تفسير واضح لهذه الظاهرة من قبل.

وكان العملماء يعتقدون سابقا أن الذهب نشأ في الكون نتيجة تصادم النجوم النيوترونية، لكن الأبحاث الجديدة جعلتهم يشكون في الأمر، بحسب ما نشر في مجلة “ذي أستروفيزيكال جورنال”.

وقالت أحد مؤلفي الدراسة من جامعة موناش في أستراليا، أماندا كاراكاس: “حتى أكثر التقديرات تفاؤلاً لمعدل تصادمات النجوم النيوترونية لا تستطيع ببساطة تفسير الوفرة الواضحة لهذا العنصر في الكون”.

وفي الوقت الحالي لدى علماء الفلك فرضية خاصة حول منشأ الذهب وهي تتعلق بالمستعرات الأعظمية من نوع غير عادي، وقال الخبراء إن انفجارات النجوم الضخمة للغاية ذات المجالات المغناطيسية القوية يمكن أن تكون قد ملأت الكون بكميات الذهب الكبيرة.

في الوقت نفسه، لا ينكر المؤلفون مساهمة تصادمات النجوم النيوترونية في خلق العناصر الكيميائية الأخرى.

وبرأي علماء الفلك، خلقت النوى الذرية الأولى بعد مرور عدة عشرات من الدقائق من الانفجار العظيم، وعند ذلك تم تكوين كل من الهيدروجين المتوفر في الكون تقريبًا، وجزء مهم من الهيليوم وكمية معينة من الليثيوم وكمية ضئيلة من البريليوم والبورون. وكل هذه العناصر الكيميائية خفيفة وتقع في بداية الجدول الدوري.

ويرتبط ظهور جميع النوى الذرية الأخرى بطريقة ما بالنجوم. وتتشكل نوى جديدة داخل كل النجوم دون استثناء، وكذلك داخل العمالقة الحمراء وأثناء انفجارات المستعرات الأعظمية وتصادم النجوم النيوترونية.

وبينت حسابات الدراسة الجديدة كمية أي عنصر كيميائي يتشكل بعد انفجار مستعر أعظم مثلا، كما اتضح ، أن النجوم الصغيرة التي لا تنفجر مثل المستعرات الأعظمية تنتج نصف الكربون في الكون. وينتج انفجار النجوم الضخمة النصف الثاني منه.

ووفقًا للمؤلفين، فإن المستعرات الأعظمية هي التي تزود الكون بالحديد. علاوة على ذلك، يقع نصفها على انفجارات النجوم الضخمة، والنصف الآخر على الانفجارات النووية الحرارية للأقزام البيضاء.

روابط ذات صلة

عملاقة البحث تحارب التجسس.. حظر رسمي على التطبيقات

عملاقة البحث تحارب التجسس.. حظر رسمي على التطبيقات
أي عناية يحتاجها محيط العينين بعد العطلة الصيفية؟

أي عناية يحتاجها محيط العينين بعد العطلة الصيفية؟
حالة نادرة في دولة عربية.. ولادة طفل مذبوح وإليكم السبب حتى لا تتكرر

حالة نادرة في دولة عربية.. ولادة طفل مذبوح وإليكم السبب حتى لا تتكرر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*