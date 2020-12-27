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رائد فضاء يكشف لغز الأجسام المضيئة التي تحلق فوق الأرض.. فيديو

رائد فضاء يكشف لغز الأجسام المضيئة التي تحلق فوق الأرض.. فيديو
http://almnatiq.net/?p=904627
المناطق - الرياض

صور رائد الفضاء الروسي، إيفان فاغنر، مرة أخرى من محطة الفضاء الدولية عدة أجسام مضيئة تتحرك في مدار الأرض.

ونشر فاغنر مقطع الفيديو على تويتر خلال مهمة على متن محطة الفضاء الدولية، يُظهر، بالإضافة إلى الشفق القطبي، أجسامًا مضيئة تحلق فوق الأرض.

وكان رائد الفضاء قد نشر مقطع فيديو مماثل قبل شهر، وسأل متابعيه عن حقيقة هذه الأجسام المضيئة.

وكتب هذه المرة يقول “طار غرباءنا في صف واحد مرة أخرى.. ويبدو أن اللغز قد تم حله. إنهم الأقمار الصناعية التي يزداد عددها أكثر وأكثر. وسرعان ما سيملأون السماء بأكملها”.

وخمن العديد من الخبراء بعد نشر الفيديو الأول أنها أقمار صناعية “ستارلينك” أطلقتها شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، فوفقا لمشروعه الأخير، من المخطط إطلاق حوالي 40 ألف مركبة، ووضع أكثر من 600 منها بالفعل في مدار منخفض. وواجه هذا المشروع انتقادات من علماء الفلك الذين يعتقدون أن كثرة أقمار ستارلينك الصناعية ستمنع مراقبة السماء ليلاً.

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