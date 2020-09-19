احدث الأخبار

بلدية وسط الدمام تغلق مصنع مخالف لإنتاج المطاط
المنطقة الشرقية
 مساء غدٍ الاثنين عبر الاتصال المرئي.. غرفة القصيم تنظم ملتقى استشارتك مجاناً
منطقة القصيم
 تعليم القصيم يعتمد برامج الاحتفاء بيوم الوطن 90
منطقة القصيم
 عمره في الثلاثينات لكنه يبدو طفلا.. فما قصته؟
أبرز المواد
 تقرير يكشف تفاصيل دعم قطر للحوثيين لنشر الفوضى في المنطقة
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تؤسس متحف “البحر الأحمر” في مبنى “البنط” بجدة التاريخية
أبرز المواد
 4211 شكوى استقبلتها هيئة حقوق الإنسان خلال عام تصدرتها قضايا العدالة الجنائية والحماية من الإيذاء
أبرز المواد
 اليمن.. دعوة رسمية تطالب بتمديد قرار حظر الأسلحة على طهران
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تدعو لاجتماع دولي عاجل لمناقشة تداعيات الحملة العسكرية الحوثية على مأرب
أبرز المواد
 دوري أبطال آسيا: النصر يلاقي السد.. والتعاون يواجه الشارقة غداً
أبرز المواد
 مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى ويتجولون في أرجائه
أبرز المواد
 “جائزة الأميرة صيتة” تعتمد جائزة تقديرية سنوية باسم “المسؤولية الاجتماعية للشركات”
أبرز المواد
بلدية وسط الدمام تغلق مصنع مخالف لإنتاج المطاط

بلدية وسط الدمام تغلق مصنع مخالف لإنتاج المطاط

المنطقة الشرقية
مساء غدٍ الاثنين عبر الاتصال المرئي.. غرفة القصيم تنظم ملتقى استشارتك مجاناً

مساء غدٍ الاثنين عبر الاتصال المرئي.. غرفة القصيم تنظم ملتقى استشارتك مجاناً

منطقة القصيم
تعليم القصيم يعتمد برامج الاحتفاء بيوم الوطن 90

تعليم القصيم يعتمد برامج الاحتفاء بيوم الوطن 90

منطقة القصيم
عمره في الثلاثينات لكنه يبدو طفلا.. فما قصته؟

عمره في الثلاثينات لكنه يبدو طفلا.. فما قصته؟

أبرز المواد

بلدية وسط الدمام تغلق مصنع مخالف لإنتاج المطاط

بلدية وسط الدمام تغلق مصنع مخالف لإنتاج المطاط
http://almnatiq.net/?p=904634
الدمام - المناطق

أغلقت بلدية وسط الدمام مصنع لإنتاج الرولات ( المطاط) بحي الأثير في الدمام، وذلك لمخالفته للأنظمة والاشتراطات، والتي تأتي ضمن جولات مراقبي البلدية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري بأنه تم ضبط مصنع لإنتاج المطاط مخالف للأنظمة والاشتراطات لممارسته النشاط دون الحصول على الرخصة المهنية لتشغيل المصنع، إضافة إلى وجوده داخل النطاق العمراني.

وأشار الى أنه تم إغلاق المصنع وإلزام الملاك بضرورة إخلاء الموقع وبشكل عاجل والانتقال إلى موقع بديل خارج النطاق العمراني.

وأكد الشمري بأن البلدية ماضية في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المصانع المخالفة والتي تمارس أنشطتها على مقربة من الأحياء والمخططات السكنية لما لها من ضرر على الأهالي المجاورين، مشددا بأنه لامجال للتهاون مع أي مصدر ضرر للمواطنين والمقيمين.

روابط ذات صلة

برعاية أمير الشرقية .. “الموارد البشرية تطلق مبادرة “تحيا السعودية” احتفالاً باليوم الوطني

برعاية أمير الشرقية .. “الموارد البشرية تطلق مبادرة “تحيا السعودية” احتفالاً باليوم الوطني
صحة حفر الباطن تفعل اليوم العالمي لسلامة المرضى في منشآتها الصحية

صحة حفر الباطن تفعل اليوم العالمي لسلامة المرضى في منشآتها الصحية
امانة الشرقية: الانتهاء من تنفيذ خطة الاحتفال باليوم الوطني الـ٩٠

امانة الشرقية: الانتهاء من تنفيذ خطة الاحتفال باليوم الوطني الـ٩٠

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*