بلدية وسط الدمام تغلق مصنع مخالف لإنتاج المطاط

الدمام - المناطق

أغلقت بلدية وسط الدمام مصنع لإنتاج الرولات ( المطاط) بحي الأثير في الدمام، وذلك لمخالفته للأنظمة والاشتراطات، والتي تأتي ضمن جولات مراقبي البلدية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري بأنه تم ضبط مصنع لإنتاج المطاط مخالف للأنظمة والاشتراطات لممارسته النشاط دون الحصول على الرخصة المهنية لتشغيل المصنع، إضافة إلى وجوده داخل النطاق العمراني.

وأشار الى أنه تم إغلاق المصنع وإلزام الملاك بضرورة إخلاء الموقع وبشكل عاجل والانتقال إلى موقع بديل خارج النطاق العمراني.

وأكد الشمري بأن البلدية ماضية في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المصانع المخالفة والتي تمارس أنشطتها على مقربة من الأحياء والمخططات السكنية لما لها من ضرر على الأهالي المجاورين، مشددا بأنه لامجال للتهاون مع أي مصدر ضرر للمواطنين والمقيمين.