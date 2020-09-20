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تعليم القصيم يعتمد برامج الاحتفاء بيوم الوطن 90

تعليم القصيم يعتمد برامج الاحتفاء بيوم الوطن 90

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تعليم القصيم يعتمد برامج الاحتفاء بيوم الوطن 90

تعليم القصيم يعتمد برامج الاحتفاء بيوم الوطن 90
http://almnatiq.net/?p=904636
المناطق / بريدة

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم خطتها للاحتفاء باليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية، المصادف ليوم الأربعاء السادس من شهر صفر الجاري لعام 1442هـ ، بعنوان (همة حتى القمة) ، وتضمنت الخطة تنفيذ الاحتفاء في جميع المدارس (عن بعد) وفقًا للاحترازات والإجراءات الصحية بدءًا من 3-10 صفر 1442هـ .
وأوضح مدير عام التعليم بالقصيم محمد بن سليمان الفريح أن ماهية الخطة بمنظورها السلوكي التفاعلي، تجئ إيماناً من قبل الإدارة العامة برسالتها الوطنية، وسعياً لإبراز ما قام به موحد المملكة المغفور له – بإذن الله – الملك عبد العزيز من تأسيس وإرساء لقواعد الدولة المتينة، القائمة على التوحيد، وتأييداً لما يقوم به أبناؤه البررة في سبيل مواصلة البناء، والرفع من شأن الوطن والمواطن، وحمايته، وتحصينه من الأفكار الدخيلة والضالة، وانطلاقًا من رؤيىة المملكة 2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم وكافة منسوبيه وإعداد الجيل القادم على أسس تربوية ومتينة وقوية.
بدوره أشارت المساعدة التعليمية هيفاء بنت إبراهيم اليوسف أن الرؤية التي تبشر بها البرامج والفعاليات الاحتفائية باليوم الوطني تعتمد على غرس وتنمية الولاء والانتماء للوطن وقادته، وتعميق مبدأ “الوطنية” لدى الطلاب والطالبات، ببرامج وفعاليات وممارسات تربوية نبيلة، وتبين جهود المملكة في مواجهة جائحة كورونا، استثمار كافة الوسائل المتاحة لتنفيذ الاحتفاء (عن بعد).
وبين كل من مدير النشاط الطلابي د.فهد بن محمد العجلان، ومديرة نشاط الطالبات صفية بنت عبيد الحربي، أن مناشط وفعاليات اليوم الوطني 90 للطالبات ستدور حول التجسيد السلوكي، الذي يبرز مظاهر الولاء والانتماء للوطن بالأفعال والسلوكيات، كما أنهت الإدارة إعداد برامج متنوعة، كالمسابقات الطلابية الشاملة لجميع المراحل والفئات، كما تم تخصيص فعاليات للطفولة المبكرة من أفلام كرتونية ومسابقات رسم وتلوين، بالإضافة لما تم إعداده من عروض مرئية متنوعة تجسد الانتماء والاعتزاز الوطني.

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