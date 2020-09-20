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مساء غدٍ الاثنين عبر الاتصال المرئي.. غرفة القصيم تنظم ملتقى استشارتك مجاناً

مساء غدٍ الاثنين عبر الاتصال المرئي.. غرفة القصيم تنظم ملتقى استشارتك مجاناً

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مساء غدٍ الاثنين عبر الاتصال المرئي.. غرفة القصيم تنظم ملتقى استشارتك مجاناً

مساء غدٍ الاثنين عبر الاتصال المرئي.. غرفة القصيم تنظم ملتقى استشارتك مجاناً
http://almnatiq.net/?p=904637
المناطق / بريدة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم بالتعاون مع عيادات الأعمال ملتقى استشارتك الخاص بتقديم الاستشارات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وذلك عن بعد عبر الاتصال المرئي يوم غدٍ الاثنين عند الساعة السابعة مساءً.

مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة الأستاذ: عبد العزيز الفوزان ذكر ذلك مؤكداً أن الملتقى يأتي في إطار حرص الغرفة على دعم وتمكين رواد الأعمال ورفع مستوى الدعم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم استشارات تخصصية تسهم في نمو المشاريع وتطويرها تحقيقاً للتطلعات والرؤى المنشودة.

مبيناً الفوزان أن تقديم الاستشارات متاح مجاناً خلال الملتقى وتشمل مراحل المشاريع المختلفة (الفكرة – الدراسة – التشغيل – التطوير – التوسع) إضافةً إلى تقديم استشارات خاصة بالمشاريع المتعثرة عبر ثلاثة مستشارين خبراء متخصصين في التسويق والإدارة المالية وتأسيس وتطوير المشاريع.

مشيراً إلى أنه تم إتاحة نموذج طلب استشارة إلكتروني يمكن الراغبين من التسجيل من خلاله ليتم دراسة المشروع وحالته والاجابة عليها عبر الملتقى.

الجدير أن هذا الملتقى يعد باكورة التعاون بين غرفة القصيم وعيادات الأعمال، وسيتم إقامة فعاليات وورش عمل مشتركة في المستقبل القريب.

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