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“هدف” يعقد ورشة عمل “عن بُعد” بالتعاون مع “غرفة حائل” للتعريف بـ” أكاديمية القيادة ” غداً

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“هدف” يعقد ورشة عمل “عن بُعد” بالتعاون مع “غرفة حائل” للتعريف بـ” أكاديمية القيادة ” غداً

“هدف” يعقد ورشة عمل “عن بُعد” بالتعاون مع “غرفة حائل” للتعريف بـ” أكاديمية القيادة ” غداً
http://almnatiq.net/?p=904657
المناطق - واس

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مدينة حائل غداً، ورشة عمل عن بُعد للتعريف ببرنامج القيادة المقدم من أكاديمية “هدف” للقيادة، وذلك عند الساعة 11 صباحاً، سيتحدث فيها مدير عام الإدارة العامة للأكاديميات في الصندوق الدكتور فهد الشهراني، عبر تطبيق الزوم (zoom).
ومن المقرر أن تتناول الورشة التعريف ببرنامج أكاديمية القيادة، واستعراض البرنامج التدريبي والمدة الزمنية لمراحل تنفيذه، وشرح مراحل ومحتويات البرامج، والتعرف على المشروعات والتحديات الأكثر أهمية لمنشآت القطاع الخاص، وتحديد التوصيات الأكثر أهمية لتنفيذ البرنامج التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية.
وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية ، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات .
وتسعى الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز .
ويمر البرنامج على ستة مراحل، تبدأ بعملية التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم.
وفي المرحلة الثالثة من البرنامج؛ يقوم المتدربين بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج، فيما ترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.

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