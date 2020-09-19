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خالد الفيصل: الانسان السعودي يتمتع برؤية جديدة ويطرح أفكار ومواضيع في مختلف الجوانب

خالد الفيصل: الانسان السعودي يتمتع برؤية جديدة ويطرح أفكار ومواضيع في مختلف الجوانب

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دشن حلقة نقاش " صناعة المبادرات الرقمية ضمن ملتقى مكة الثقافي"

خالد الفيصل: الانسان السعودي يتمتع برؤية جديدة ويطرح أفكار ومواضيع في مختلف الجوانب

خالد الفيصل: الانسان السعودي يتمتع برؤية جديدة ويطرح أفكار ومواضيع في مختلف الجوانب
http://almnatiq.net/?p=904663
المناطق - جدة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أن الإنسان السعودي يتمتع برؤية جديدة ويطرح أفكارا ومواضيع جديدة في مختلف الجوانب التقنية والعلمية والثقافية.
ونوه سموه إلى أن الانسان السعودي في حال استمر بهذا المجهود الكبير الذي يبذله في سبيل تطوير نفسه وتطوير بلاده فانه سينقل المملكة إلى مصاف الدول والمجتمعات المتقدمة عالمياً”.
جاء ذلك لدى تدشين سموه، حلقة نقاش صناعة المبادرات الرقمية لملتقى مكة الثقافي لهذا العام 1442هـ، تحت شعار ” كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي، والتي انطلقت في فندق الانتركونتننتال بجدة.
وقال سموه في معرض رده على سؤال حول تسجيل المملكة قفزات نوعية في المجال الرقمي، “دعوت منذ عدة أعوام إلى الانتقال الى العالم الأول، وانا اعتقد اننا وضعنا قدمنا في العالم الأول” مضيفا ” التحول التقني ليس شيئا مستحيلا بل هو علم من العلوم ونستطيع أن نتفوق كذلك في هذا العلم ونكون من المنتجين للأفكار الجديدة محليا وعالميا.
ووصف الأمير خالد الفيصل بداية الموسم الثقافي لمنطقة مكة المكرمة بالجميلة، مؤكدا أن حلقات النقاش سوف تكون لها نتائج مثمرة بإذن الله وتعود بالنفع على الحاج والمعتمر والمواطن والمقيم
وقال سموه: كما تعلمون أن مهمتنا الأولى في هذه المنطقة خدمة الحاج والمعتمر مع خدمة الانسان في المنطقة.
وأشاد الأمير خالد الفيصل بتفاعل الوزارات والجهات الحكومية والأهلية مع فعاليات ملتقى مكة الثقافي، ونوه إلى أن التفاعل والمشاركة ممتازة، والروح عالية.
وحرص سموه على مشاركة المجتمعين في المسارات الستة وهي الصحة والتعليم والحج والعمرة والخدمات والقيم والأخلاق والثقافة والاعلام، واستمع الى نقاش بعض المبادرات.

 

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