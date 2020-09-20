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“القوات البحرية” تتسلم دفعات من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية

“القوات البحرية” تتسلم دفعات من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية
http://almnatiq.net/?p=904676
المناطق - واس

رعى معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي اليوم, حفل تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.
واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.
وثمن معالي قائد القوات البحرية في كلمة ألقاها خلال الحفل، الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العھد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وسمو نائب وزير الدفاع, مؤكدا أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، ستسهم بعون الله في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.

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