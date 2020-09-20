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الحمادي: نقوم بطرح كثير من المبادرات لجعل مكة اذكى من المدن الذكية

الحمادي: نقوم بطرح كثير من المبادرات لجعل مكة اذكى من المدن الذكية

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الحمادي: نقوم بطرح كثير من المبادرات لجعل مكة اذكى من المدن الذكية

الحمادي: نقوم بطرح كثير من المبادرات لجعل مكة اذكى من المدن الذكية
http://almnatiq.net/?p=904681
المناطق - جدة

قال مشرف مجتمع جوجل للمطورين في السعودية  عبدالعزيز الحمادي والذي يشارك في حلقة نقاش صناعة المبادرات الرقمية، ان مشاركته في حلقة نقاش كانت عن طريق مسار الخدمات، والتي نسعى الى للخروج بمبادرات تخدم المنطقة، وأضاف ناقشنا كثير من الفرص المتميزة مستقبليا في مجال التحول الرقمي والتقنيات الناشئة وكيف نجعل مكة مدينة ذكية، وكما ذكر سمو الأمير خالد الفيصل، بجعل مكة اذكى من المدن الذكية، ونحن جعلنا هذا هدف وبدأنا نقوم بطرح كثير من الحلول والمبادرات والمتخصصة في هذا الجانب والتي بأذن الله ستساهم بان تكون مكة كما هي قبلة للمسلمين، ان تكون قبلة في مجال التقنيات الناشئة وافضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي وتطبيق افضل الممارسات التقني.
وبين الحماد ان مجتمع جوجل السعودي هو احد المجتمعات الرسمية لشركة جوجل، مختص بتطوير المطورين  والمبرمجين على مستوى المملكة، وقد قام حتى الان بتدريب اكثر من 100 الف شخص على مستوى المملكة، ويندرج تحته عدد من المبادرات في المجتمعات مثل مجتمع نساء رائدات في التقني، مشيرا الى ان المجتمع يعمل بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في مبادرة العطاء الرقمي، ويهدف الى تكوين بيئة تحب التطوير والتوجه التقني وتطبيق افضل ممارسات التقنية عن طريق تقديم برامج مجانية بشكل كامل للمجتمع، لذلك المجتمع مجاني غير ربحي مدعوم من شركة جوجل كخدمة مجتمعية.

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