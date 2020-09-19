أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

تبوك - علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك خليل بن إبراهيم ضامري، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً لفرع الهيئة بالمنطقة.

ورحب سموه بمدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، متمنياً له التوفيق في مجال عمله، مثنياً سموه على الدور الرائد الذي تضطلع به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وأعرب ضامري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال وتوجيهات سموه السديدة التي ستكون نبراساً له في عمله الجديد .