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تقرير : “قطر احتضنت قيادات التطرف في العالم”

تقرير : “قطر احتضنت قيادات التطرف في العالم”

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تقرير : “قطر احتضنت قيادات التطرف في العالم”

تقرير : “قطر احتضنت قيادات التطرف في العالم”
http://almnatiq.net/?p=904686
المناطق - الرياض

أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية ومصر حاربت الجماعات الإرهابية والمتطرفة، في المقابل وفرت قطر لهم الملاذات الآمنة والظهور الإعلامي عبر شاشة الجزيرة والمنصات القطرية الأخرى.
وأوضحت “ماعت”، في تقرير لها نشرته صحيفة “صوت الأمة” المصرية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن قطر احتضنت القيادات الإرهابية التي دبرت أحداث 11 سبتمبر في أمريكا ومنها الإرهابي خالد شيخ محمد وهو أحد المقربين من القيادات القطرية وعلى رأسهم وزير الأوقاف القطري، إضافة إلى احتضان قطر العديد من القيادات المتطرفة والإرهابية من مختلف الدول للتحريض ضد مصر ودول المنطقة.

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