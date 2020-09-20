الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس جامعة جازان ورئيس المحكمة العامة ووكلاء الامارة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم , معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وفضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان الشيخ عبد الرحمن بن عيسى الشماخي ووكلاء ومدراء العموم بالامارة .

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تهم عمل جامعة جازان والمحكمة العامة بالمنطقة والخدمات التي تقدمانها ، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة , موجهاً سموه بأهمية العمل الجاد والمخلص وتضافر الجهود من قبل الجميع لكل ما فيه تنمية وتطوير منطقة جازان وخدمة الأهالي والمقيمين بها إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة .

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الامارة المساعد للحقوق علي بن حسين عقيل .