أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع الصحي وجمعية الخدمات الصحية بالمنطقة

المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع الصحي بالمنطقة وجمعية الخدمات الصحية بالقصيم ، سعياً لتطوير التعاون فيما بينهما ، وحرصاً على تحقيق الخدمة المجتمعية بين الطرفين في المجالات الصحية والتوعوية.



ووقع المذكرة من قبل التجمع الرئيس التنفيذي الدكتور سلطان الشايع ، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان المهنا أبالخيل.



وتهدف المذكرة إلى صياغة خطة إستراتيجية مشتركة بين الطرفين في مجال تقديم الخدمات العلاجية ودعم المبادرات المجتمعية ، والعمل على تحفيز المجتمع في البذل ودعم الوقف الصحي ، وتبادل الخبرات والأفكار التطويرية ودعمها للخروج بمشاريع تخدم المنطقة.

وأكد سموه أهمية بناء مثل هذه المذكرات المجتمعية والصحية ، التي تساعد على التوعية للحفاظ على مميزات المجتمع السعودي ، المتسم بالوحدة وحبه للخير وتقديم كل الخدمات التي يحتاجها المجتمع في عدة مجالات ، مشيراً إلى أن الناس مازالت بحاجة إلى التوعية المستمرة من كافة القطاعات ، محذراً بالوقت نفسه بعدم التهاون بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، سائلاً الله السلامة للجميع وأن تثمر هذه المذكرة لتحقيق أهدافها المرجوة منها.

حضر اللقاء مدير عام مديرية الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة.