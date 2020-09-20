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أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع الصحي وجمعية الخدمات الصحية بالمنطقة

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع الصحي وجمعية الخدمات الصحية بالمنطقة

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أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع الصحي وجمعية الخدمات الصحية بالمنطقة

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع الصحي وجمعية الخدمات الصحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=904697
المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع الصحي بالمنطقة وجمعية الخدمات الصحية بالقصيم ، سعياً لتطوير التعاون فيما بينهما ، وحرصاً على تحقيق الخدمة المجتمعية بين الطرفين في المجالات الصحية والتوعوية.


ووقع المذكرة من قبل التجمع الرئيس التنفيذي الدكتور سلطان الشايع ، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان المهنا أبالخيل.


وتهدف المذكرة إلى صياغة خطة إستراتيجية مشتركة بين الطرفين في مجال تقديم الخدمات العلاجية ودعم المبادرات المجتمعية ، والعمل على تحفيز المجتمع في البذل ودعم الوقف الصحي ، وتبادل الخبرات والأفكار التطويرية ودعمها للخروج بمشاريع تخدم المنطقة.

 

وأكد سموه أهمية بناء مثل هذه المذكرات المجتمعية والصحية ، التي تساعد على التوعية للحفاظ على مميزات المجتمع السعودي ، المتسم بالوحدة وحبه للخير وتقديم كل الخدمات التي يحتاجها المجتمع في عدة مجالات ، مشيراً إلى أن الناس مازالت بحاجة إلى التوعية المستمرة من كافة القطاعات ، محذراً بالوقت نفسه بعدم التهاون بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، سائلاً الله السلامة للجميع وأن تثمر هذه المذكرة لتحقيق أهدافها المرجوة منها.

 

حضر اللقاء مدير عام مديرية الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة.

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