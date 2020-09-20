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أمير القصيم يلتقي رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة

أمير القصيم يلتقي رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=904700
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمجلس الاستقبال الرئيسي بالإمارة , بحضور أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي , اليوم ، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المنطقة.

 

ورحب سموه في بداية اللقاء برؤساء وأعضاء المجالس البلدية, متمنياً لهم التوفيق في لقاءاتهم بالمنطقة ، مثمناً عالياً ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من تلمس لاحتياجات المواطنين والعمل على توفيرها في جميع مناطق المملكة.

 

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرحٍ من رئيس المجلس البلدي بالمنطقة خالد بن محمد الخضر عن العديد من المواضيع والجوانب التي تهم الشؤون الخدمية التنموية بالمنطقة , مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه وتحفيزه وتشجيعه ومتابعته الدائمة لكل عمل يساهم في تطوير المجالس البلدية بالمنطقة. 

 

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل على أننا لا زلنا نتطلع من المجالس البلدية بدور أكبر في التعاون مع لجان التعديات وكذلك في جذب الاستثمار للمدن والمحافظات , مشيراً سموه على أن أوساط المدن والمناطق المركزية في كل المحافظات والمدن لها قيمة تاريخية كبيرة , ومن المهم المحافظة على طابعها التاريخي والحضاري وتطويرها وعدم أهمالها , مشيراً سموه على أهمية التطوير في آليات العمل البلدي وتنفيذه كونه أساس مقياس التطور للدول والمدن والمحافظات , ولهذا يجب أن تكون المجالس البلدية عوناً لأمانة المنطقة والبلديات للتطوير الحضاري ليحقق تطلعاتنا جميعاً .

 

وأضاف سموه على أهمية تعاون وتكامل المجالس البلدية مع المجالس الأخرى والجهات ذات العلاقة لخدمة المنطقة وأهاليها ، مشيراً إلى دورهم المهم في إيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين ، متمنياً التركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات البلدية من دعم كبير من الحكومة الرشيدة.

 

بعد ذلك استمع سموه لمداخلات من بعض رؤساء وأعضاء المجالس ، الذين ثمنوا دعم الدولة للقطاع البلدي ، مستعرضين في الوقت ذاته احتياجات المراكز وعرض العوائق التي قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات ، وتضافر الجهود في ذلك، كما استمع سموه لعدد من المرئيات والحلول وتطلعاتهم, متمنيا سموه للجميع التوفيق والسداد. 

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