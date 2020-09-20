منظمة نمساوية عالمية تختار بلدية الخبر وأحدى الشركات العالمية كأفضل نموذج إداري يحتذى به

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رفع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمناسبة اختيار بلدية محافظة الخبر بجانب إحدى الشركات العالمية كنموذجين إداريين يحتذى بهما في إدارة الأعمال وسير الإجراء من قبل المنظمة النمساوية العالمية (quality Austria) والتي تعد بمثابة قيادة إدارية ناجحة, كما رفع التهنئة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس ماجد بن عبد الله الحقيل، الذي يشدد على ضرورة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من القطاع البلدي، كما هنأ معاليه رئيس بلدية الخبر وكافة منسوبيها على الإنجاز العالمي، مثمنا الجهود التي بذلتها البلدية لتحقيق هذا الإنجاز والتي نفتخر به جميعا.

وأكد المهندس فهد الجبير أن أمانة المنطقة الشرقية وجميع بلدياتها التابعة والمرتبطة حريصة على تطبيق أحدث النظم الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وذلك انطلاقا من أهداف برنامج التحول البلدي أحد برامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة 2030 و التي تنص على أن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراٌ عالميا للجودة والإتقان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجهات والمؤسسات الخدمية والتنمية الاقتصادية، إضافة الى سعي الأمانة ضمن حزمة من المبادرات والبرامج التي أطلقتها مؤخراً لأن تكون المنطقة الشرقية ومحافظاتها رائدة في الجودة الإدارية والخدمية والارتقاء بالخدمات العامة.

من جانبه أشار رئيس محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، الى أن اختيار بلدية الخبر بجانب احدى الشركات العالمية كنموذجين إداريين من قبل المنظمة النمساوية العالمية، جاء تحقيقا لأهداف البلدية المنبثقة من رؤية أمانة المنطقة الشرقية، التي تنص على جعل محافظة الخبر متميزة كغيرها من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، تتوفر فيها كافة المقومات الحديثة ومتوافقة مع متطلبات الحياة، وأهدافها الخاصة بتقديم مختلف الخدمات البلدية المتميزة والسعي الدائم لتطويرها، وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة لكافة المستفيدين، معداً ذلك مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي بلدية محافظة الخبر، التي بذلت خلال الفترة الماضية من خلال بذل الجهود في تقديم أفضل وأجود الخدمات للمستفيدين .