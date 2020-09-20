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نائب أمير الشرقية يطلع على حملة “الصلاة نور”

نائب أمير الشرقية يطلع على حملة “الصلاة نور”

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يدشن حملة “الصلاة نور”

أمير الشرقية يدشن حملة “الصلاة نور”

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نائب أمير الشرقية يطلع على حملة “الصلاة نور”

نائب أمير الشرقية يطلع على حملة “الصلاة نور”
http://almnatiq.net/?p=904718
المناطق - الدمام
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم (الأحد) على المصلى المتنقل والمعرض المصاحب لحملة “الصلاة نور” التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لبيان مكانة الصلاة وفضائلها، وأثرها على حياة الفرد، واستمع لإيجازٍ عن مستهدفات الحملة وخطة عملها، قدمه مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي.
ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة –يحفظها الله- لترسيخ القيم الإسلامية، وتعظيم الشعائر، ومنها شعيرة الصلاة، مؤكداً سموه أهمية تنوع الوسائل والأدوات المستخدمة في الحملة، والوصول إلى مختلف الفئات في مواقعهم، ولا سيما فئة الشباب، والتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي في نقل رسائل الحملة للمجتمع، والتجديد والابتكار في منتجات الحملة، والحرص على قياس أثرها، وتفاعل المجتمع معها، لتطوير المبادرات المستقبلية للرئاسة، متمنياً سموه لمنسوبي رئاسة الهيئات التوفيق في أداء مهام عملهم.
من جانبه أعرب مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهد الثبيتي، عن شكره باسمه وباسم منسوبي الفرع، على دعم سموه، وما تفضل به من توجيهاتٍ كريمة، مؤكداً أن الحملة ستشهد عدداً من الفعاليات والبرامج التوعوية، التي تحقق أهدافها –بمشيئة الله- في مختلف المواقع.

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