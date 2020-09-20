متحدث الصحة: المملكة عضو في منظمة دعم علاج كوفيد19 وستحصل على حصتها من اللقاح الفاعل حال اعتماده

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة جزء لا يتجزأ من الجهود الرائدة في العالم لمواجهة جائحة كورونا، حيث إنها عضو في منظمة دعم علاج كوفيد19 ، ومتى ما اعتُمد لقاح فاعل فستحصل المملكة على حصتها وستقوم بتوفيره.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، حيث حمد الله على ما يتم جنيه من ثمار العودة بحذر، ومشدّداً على الجميع خاصة الأشخاص غير المتقيدين بالإجراءات في الأماكن العامة بضرورة التقيد بالاحترازات لسلامة الجميع, حيث إن تصرفهم قد يعرّض الآخرين للخطر، لافتاً النظر إلى أن جميع المؤشرات إيجابية، ومنها الحالات النشطة التي شهدت انخفاضًا بأكثر من 75% من قمة الأعداد.

وأعلن تسجيل 483 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (329754) حالة، من بينها (14830) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1138) حالة حرجة, مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (310439) حالة بإضافة (1009) حالات تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4485) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة.

وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها (483) حالة منها 43 % إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 %, كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (6049949) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (40033) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية, “ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.”