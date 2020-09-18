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مياه الباحة: بدأنا تشغيل مشروعين وننفذ آخرين لتغطية إمدادات المياه وتحسين جودتها بأكثر من 104 ملايين ريال

مياه الباحة: بدأنا تشغيل مشروعين وننفذ آخرين لتغطية إمدادات المياه وتحسين جودتها بأكثر من 104 ملايين ريال

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لخدمة أكثر من 200 ألف نسمة..

مياه الباحة: بدأنا تشغيل مشروعين وننفذ آخرين لتغطية إمدادات المياه وتحسين جودتها بأكثر من 104 ملايين ريال

مياه الباحة: بدأنا تشغيل مشروعين وننفذ آخرين لتغطية إمدادات المياه وتحسين جودتها بأكثر من 104 ملايين ريال
http://almnatiq.net/?p=904724
المناطق - الباحة

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة الباحة، انتهائها من تنفيذ مشروعين لخدمات المياه وتشغيلهما في المنطقة، إضافة إلى شروعها في تنفيذ مشروعين آخرين وذلك لدعم منظومتها المائية، وتعزيز الأمن المائي في المنطقة بتكلفة مالية تجاوزت 104 ملايين ريال.
وأكد المهندس ماجد آل فايع مدير عام خدمات المياه في منطقة الباحة، أن  المشروعين اللذين تم الانتهاء منهما وتشغيلهما هما تنفيذ محطة تنقية بالجنابين الجديدة في محافظة بلجرشي، وربطها بشبكة المياه بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، وتكلفتها أكثر من 43 مليون ريال،  وستخدم 60 ألف نسمة، مبينًا أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من السدود ، وتحسين جودة المياه ، وزيادة إمداداتها في أحياء الجزئيين الجنوبي والأوسط من المحافظة، أما المشروع الثاني هو الانتهاء من تنفيذ 58 كيلومترًا من شبكات المياه، و451 توصيلة منزلية في تسعة أحياء هي (بني يحمد والبركية والحلسة والرشدة والشقرة ومديرة والعجار الأعلى والعجار الأسفل وبني عبيد)، لخدمة أكثر من 3000 نسمة في قرى وادي ممنا بمحافظة المخواة، وزيادة نسب تغطية المياه فيها، وتحسين جودتها، وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 14 مليون ريال.
وقال آل فايع: “شرعنا في تنفيذ مشروعين مهمين في منطقة الباحة لتحقيق الاستدامة المائية للقطاع وتعزيز المنظومة المائية ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مشيرًا إلى أن المشروعين هما تأهيل 12 بئرًا في حقل آبار عردة، وربطها بالكهرباء لزيادة إنتاج الآبار بنحو 24 ألف متر مكعب يوميًا، بهدف زيادة نسبة تغطية بإمدادات المياه لخدمة 96 ألف نسمة في محافظات قطاع السراة بمنطقة الباحة ، وذلك بتكلفة بلغت أكثر من 10 ملايين ريال، و المشروع الثاني هو تشييد مشروع خزان استراتيجي بسعة 75 ألف متر مكعب، وبتكلفة تجاوزت 37 مليون ريال في محافظة قلوة لخدمة 51 ألف نسمة، وتعزيز الأمن المائي، ودعم الفاعلية التشغيلية لإمداد المياه في المحافظة. ويأتي تنفيذ هذين المشروعين ضمن مبادرات التحول الوطني.
وذكر أن هذه المشاريع ستدعم عمليات تطوير منظومة البنى التحتية، وذلك من خلال رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية، وزيادة إمدادات المياه، وتعزيز الاستفادة من السدود لخدمة أكثر من 200 ألف نسمة في محافظات المنطقة.

 

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