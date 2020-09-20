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البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مقذوفاً على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان

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البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مقذوفاً على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان

البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مقذوفاً على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=904727
المناطق - واس

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مقذوفا عسكريا على إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر أحد الأعيان المدنية، معربة عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين جراء هذا العمل الآثم الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته ” وكالة الأنباء البحرينية ” على موقف مملكة البحرين الدائم والداعم لجميع الجهود والسياسات التي تتبناها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأعمال الإرهابية المتطرفة مهما كانت الدوافع والأسباب.

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