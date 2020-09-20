نائب أمير الشرقية: دعم المواصفات التي تعزز الابتكار وتحسين المعيشة والإنتاج الصناعي

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بما تحقق من تقدم في بناء المواصفات، وتحقيق مفهوم الجودة، وتطور قطاع التقييس، في ظل دعم القيادة الرشيدة –يحفظها الله-، وذلك خلال لقاءه سموه بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم (الأحد)، مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية أحمد بن يحيى العبثاني.

وأكد سموه على الدور الهام لـ “المواصفات السعودية” في ضبط الأسواق، وحمايتها من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مضيفاً أهمية التوعية بما تصدره الهيئة من لوائح ومواصفات، وتنفيذ البرامج التدريبية لتأهيل المختصين بهذه المواصفات، مشيراً لأهمية دعم المواصفات التي تعزز الابتكار والحلول المستدامة، وتسهم في تحسين المعيشة في المدن، وتحسين الإنتاج الصناعي، والتعريف بجهود الهيئة في تعزيز قيمة الجودة في مختلف القطاعات، متمنياً سموه لمنسوبي الهيئة التوفيق.

من جهته قدم مدير عام فرع المواصفات السعودية بالمنطقة أحمد العبثاني شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على الدعم المستمر لجهود الفرع، مبيناً أن الهيئة تعمل على تطوير خدماتها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لترسيخ مفاهيم الجودة، والالتزام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية، من خلال عدد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف مختلف الجهات.